Simeone sigue optimista sobre las opciones al título del Atlético tras la derrota ante el Barça

Fútbol - LaLiga - Atlético de Madrid v FC Barcelona - Estadio Metropolitano, Madrid, España - 16 de marzo de 2025. El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, sigue siendo optimista sobre las opciones de título del club después de la derrota del domingo por 4-2 en LaLiga ante el Barcelona, diciendo que la derrota no se debió a la mala suerte, sino a la falta de consistencia.

El equipo de Hansi Flick remontó en el Metropolitano, con dos goles de Ferran Torres, y se colocó líder de LaLiga con 60 puntos.

El Barça está empatado a puntos con el segundo clasificado, el Real Madrid —que ganó 2-1 al Villarreal el sábado—, aunque tiene un partido menos tras el aplazamiento la semana pasada de su encuentro en casa contra el Osasuna. El Atlético es tercero con 56 puntos.

"Pelearemos hasta el final, quedan diez fechas sino me equivoco, tienen que pelear entre ellos. Si nos podemos permitir cuando falten cinco fechas de tener la opción, apuntaremos a dar todo para llegar ahí arriba", dijo Simeone a DAZN.

"(Hay que) felicitar al rival y trabajar."

Simeone habló del cansancio tras la derrota en la Liga de Campeones ante el Real Madrid, así como del estado de salud del delantero Julián Álvarez, cuyo resbalón durante la tanda de penaltis de ese partido le hizo tocar dos veces el balón, lo que provocó la anulación de su gol.

"Julián venía de una noche mala con fiebre, jugó como lo vieron, increíble."

El técnico también lamentó la oportunidad perdida de cambiar de táctica después de que su equipo se pusiera 2-0 arriba, indicando unos minutos en los que podría haber conseguido un resultado más favorable.

"Estaba saliendo todo muy bien, creo que tardé en poner a (el central uruguayo José María) Giménez, lo tendría que haber puesto en seguida. Tardé eso, cinco minutos más y el fútbol no te perdona. Hago autocrítica, igual con Giménez nos metían seis goles, pero nunca se sabe, el partido pedía cerrarlo, faltaba mucho, pero no me dio tiempo", dijo Simeone.

(Reportae de Angélica Medina en Ciudad de México; edición de Christopher Cushing; editado en español por Tomás Cobos)