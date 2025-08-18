En medio del partido entre Boca e Independiente Rivadavia, una vez más el delantero uruguayo, Edinson Cavani volvió a tener un partido complicado. Tuvo una oportunidad bastante clara para abrir el partido ante el conjunto mendocino pero tuvo un error insólito. Sin embargo, lo más llamativo pasó después al ser sustituido y tener un cruce con Claudio Úbeda.

La jugada llegó a los 21 minutos del primer tiempo, cuando Brian Aguirre envió un centro preciso desde la derecha para Cavani, que quedó solo frente al arco con el arquero vencido. Sin embargo, el delantero no logró conectar el balón y este le pasó por debajo del pie derecho, desperdiciando una chance inmejorable.

El uruguayo protagonizó un tenso cruce con Claudio Úbeda, ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, cuando fue sustituido a los 19 minutos del segundo tiempo. Al salir del campo, Cavani le preguntó molesto: “¿Qué pasa? ¿Por qué me sacaron a mí?”, dejando en claro su descontento con la decisión del entrenador.

Los cambios que dispuso Russo incluyeron el ingreso de Exequiel Zeballos y Milton Giménez en reemplazo de Aguirre y Cavani, respectivamente. El delantero no ocultó su fastidio al ser relevado, en medio de una racha poco alentadora que lo tiene en el centro de la atención de los hinchas y el cuerpo técnico. Por suerte para Boca, a los 29 minutos del primer tiempo lograron abrir el marcador. Tras un córner y una jugada destacada de Miguel Merentiel, la pelota quedó en los pies de Leandro Paredes, cuyo remate fue desviado por Tomás Bottari y terminó descolocando al arquero rival, poniendo el 1-0 para el Xeneize.