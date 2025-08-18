Video: el desubicado gesto de Edinson Cavani a hinchas de Boca que no se vio en TV

El video del desubicado gesto de Cavani a hinchas de Boca.

De manera desubicada y absolutamente repudiable, Edinson Cavani les respondió con gestos a algunos hinchas de Boca Juniors que le reclamaban por su pésimo nivel en lo que va del 2025. Mientras se retiraba del Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, ya consumada la goleada por 3-0 a Independiente Rivadavia en el fútbol argentino, el delantero uruguayo de 38 años tuvo actitudes inapropiadas para quien es uno de los referentes del plantel dirigido por Miguel Ángel Russo.

Con rápidos movimientos con ambos brazos, dio la sensación de que el ex PSG le decía "andate, andate a trabajar, chau". Es que hizo gestos como si estuviera agarrando una pala y le señalaba permanentemente hacia afuera de la cancha. El video difundido por Líbero (TyC Sports) se volvió rápidamente tan viral como polémico en X (ex Twitter).

Cavani volvió a ser titular en el Boca de Russo pero otra vez no rindió, falló dos situaciones claras frente al arco adversario y salió reemplazado por Milton Giménez a los 19 minutos del segundo tiempo. Se trata del peor momento del astro experimentado con esta camiseta desde que llegó allá por mediados del 2023 y, para colmo, tiene un contrato vigente hasta diciembre del 2026. Por ahora, el charrúa continuará en la institución de La Ribera y tiene el respaldo pleno del presidente Juan Román Riquelme, a pesar de que los fanáticos lo resisten por el bajo nivel que exhibe en el campo de juego partido tras partido.

Las estadísticas de Cavani en Boca

73 partidos oficiales desde mediados del 2023.

26 goles.

4 asistencias.

Sin títulos conseguidos.

El muy mal momento de Cavani en Boca.

