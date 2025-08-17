Dirigió a Boca, se fue mal y ahora lo echó un grande del exterior: "Un fracaso"

Llegó a la final de la Copa Libertadores con Boca y ahora lo echaron en el exterior.

Un entrenador argentino que dirigió a Boca Juniors hasta hace poco tiempo fracasó rotundamente en el exterior, a tal punto de que lo acaban de echar desde un club grande del continente. El DT de 54 años transita por el peor momento de su carrera, después de que haya sido campeón del fútbol argentino y subcampeón a nivel internacional.

El protagonista es nada menos que Jorge Almirón, al que recientemente despidieron de Colo-Colo de Chile. Si bien el ciclo del ex Lanús ya venía mal al mando del "Cacique", que quedó último en su grupo en la Copa Libertadores 2025, la gota que rebasó el vaso fue la durísima derrota por 4-1 como local frente a Universidad Católica en el clásico. El equipo más popular y ganador del mencionado país trasandino marcha octavo en la Liga de su país después de 20 fechas, a 17 puntos del líder Coquimbo Unido, que para colmo tiene un encuentro menos disputado.

Colo-Colo echó a Almirón en Chile

Si bien el 2024 del "Cacique" de la mano del "Negro" había sido positivo, con los títulos conseguidos en la Liga y en la Supercopa nacionales, el 2025 fue de mal en peor. Su plantel quedó último en el grupo de la Copa Libertadores, ni siquiera pudo participar en la Sudamericana, navega por la mitad de la tabla en la Liga y perdió los clásicos. Todo ello desembocó en una situación de crisis y en "un fracaso deportivo rotundo", de acuerdo a la mayoría de la prensa deportiva del país vecino: ganó tan solo un encuentro de los últimos diez.

Almirón fracasó en Colo Colo y lo echaron.

“Es momento de descomprimir“, marcó el DT en conferencia de prensa, anticipando su salida. Por el momento, su partida no fue anunciada oficialmente por la institución de la capital Santiago, aunque diversas fuentes hicieron trascender que su proceso llegará a su fin en las próximas horas luego de 84 partidos oficiales. Ganador de tres campeonatos nacionales con Lanús, finalista de la Libertadores con el "Granate" en el 2017 y también con Boca en el 2023, Almirón transita por el momento más delicado de su trayectoria como técnico. De hecho, apenas acumula los dos trofeos mencionados con Colo-Colo en sus últimas diez temporadas.

Los números de Almirón en Boca

Partidos dirigidos : 43 en el 2023.

: 43 en el 2023. Triunfos : 17.

: 17. Empates : 13.

: 13. Derrotas : 13.

: 13. Títulos: 0.

Las estadísticas de Almirón en Colo-Colo