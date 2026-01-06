Le dicen "la Galápagos" de Argentina: así es la estancia patagónica rodeada del mar

A 180 km al norte de Comodoro Rivadavia, el polo turístico de Bahía Bustamante nació en los años 50.

Emplazada dentro del Parque Nacional Marino-Costero “Patagonia Austral” y de la Reserva de la Biósfera de la UNESCO “Patagonia Azul”, Bahía Bustamante en el departamento chubutense de Escalante vuelve a enamorar a los cientos de turistas que se sumergen dentro de sus paisajes en esta temporada de verano 2026.

Calificada como "la nueva Galápagos, remota y secreta” por el prestigioso periódico New York Times, alberga una biodiversidad y abundancia de aves y mamíferos marinos, además de arenas soñadas, sitios arqueológicos y maravillas geológicas.

Cómo es Bahía Bustamante, la "Galápagos" de Argentina

A 180 km al norte de Comodoro Rivadavia, el polo turístico de Bahía Bustamante nace en los años 50, devenido de la fundación del campamento alguero por Lorenzo Soriano destinado a la recolección y procesamiento de algas marinas.

El refugio, el primero de este tipo en el mundo, llegó a albergar a unas 400 personas, con una vida comunitaria marcada por el aislamiento. Sin embargo, con el declive de la industria, el pueblo mermó.

Años más tarde, el nieto de Lorenzo, Matías Soriano, y su esposa Astrid Perkins, se propusieron refundar y administrar el legado, convirtiendo las casas de los primeros pobladores en el actual Bahía Bustamante Lodge, un hotel de naturaleza que combina la austeridad original con un enfoque de turismo sostenible y experiencial.

Su entorno, la verdadera joya, configura un paraíso para el avistaje de fauna, ganándose el apodo que le dio el New York Times: La respuesta secreta (y privada) de Argentina a las Galápagos.

Fauna Marina: Las excursiones embarcadas permiten el avistaje de una inmensa colonia de pingüinos de Magallanes (se estima que suman unos 100.000), además de lobos marinos de uno y dos pelos, y una gran variedad de aves marinas como cormoranes y petreles. Las aguas son también zona de paso y alimentación de ballenas jorobadas, sei y minke.

Estepa Terrestre: La transición entre la estepa y el mar es única, albergando fauna terrestre como guanacos, choiques, zorros y piches.

Bosques de Algas: El área es vital por sus extensos bosques de macroalgas, que funcionan como verdaderos ecosistemas submarinos que favorecen el desarrollo de peces e invertebrados.

Cómo llegar a Bahía Bustamante, la Galápagos de Argentina

Bahía Bustamante se encuentra en la costa de Chubut, a 180 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Se llega por la Ruta 3 hasta Garayalde y luego por un camino de ripio señalizado que atraviesa estepa y mar. Para hospedarse, Bahía Bustamante Lodge ofrece estancias restauradas, cocina patagónica y excursiones guiadas. El alojamiento prioriza sustentabilidad y confort, con vistas al Atlántico y acceso exclusivo a playas vírgenes y senderos.

