Almirón reapareció con una sorpresa sobre Boca para Riquelme: "En el futuro"

Jorge Almirón reapareció en el mundo Boca Juniors, pocos meses después de su salida del club tras la derrota contra Fluminense de Brasil en la final de la Copa Libertadores 2023. El DT que actualmente trabaja en Colo Colo de Chile habló sobre su pasado en la institución y deslizó un sorpresivo mensaje para Juan Román Riquelme. Por supuesto, sus palabras no tardaron en trascender teniendo en cuenta lo que fue su paso por la institución de La Ribera.

En diálogo con el medio Marca, el entrenador que ganó tres títulos con Lanús y no corrió con la misma suerte en el "Xeneize", expresó su deseo de volver en un futuro. Si bien no habló de una fecha posible, sí dejó en claro que tiene intenciones de regresar al banco de Boca y no pierde la esperanzas. Claro que todo dependerá de la situación que atraviese el equipo y la decisión de la dirigencia que ya recibió "el aviso" del técnico.

"Me gustaría volver a dirigir a Boca algún día... Ojalá se pueda llegar a dar en el futuro ya que estuve muy poco tiempo", esbozó Almirón sobre su paso por el club. A su vez, destacó su trabajo y aclaró que recuperó el equipo en seis meses para llegar a la final de la Libertadores, partido bisagra para él ya que tomó la decisión de irse tras la derrota. "Veré si más adelante se puede dar la posibilidad", añadió el DT.

Por otro lado, con respecto al certamen en el que cayó a manos de Fluminense en el duelo decisivo, el experimentado entrenador lanzó: "El equipo empezó a levantar a mitad del torneo cuando asumo y llegamos a la final. Nos quedamos con esa espinita porque el equipo estaba para competir". Por último, el estratega resaltó que "fue un buen partido, muy parejo, pero el hecho de no ganar siempre te deja con ese sabor amargo".

Jorge Almirón habló meses después de su salida de Boca

Los números de Almirón como DT de Boca

Partidos dirigidos : 43.

: 43. Triunfos : 17.

: 17. Empates : 13.

: 13. Derrotas: 13.

El inesperado respaldo de José Luis Chilavert a Riquelme tras la derrota de Boca con Vélez

El ídolo del conjunto de Liniers se diferenció de quienes destrozaron al mandamás del elenco de la Ribera y lo defendió sin dejar dudas. En diálogo con el medio Beo Sports, aprovechó la ocasión para no sólo "bancar" a Román, sino darle un voto de confianza de cara a futuro. También se refirió al desempeño de "Pintita", que lleva pocos partidos al frente de la institución y todavía trabaja para revertir el momento complicado. "Trata de armar el equipo a su manera. Trajo a un técnico nuevo, está trabajando y hay que encontrar el equilibrio. Riquelme no se merece que todo el mundo lo castigue. El fútbol es eso y el hincha es muy exitista. Quiere ganar siempre y no se puede", esbozó el exarquero de Vélez y dejó en claro lo que piensa del exjugador "azul y oro".