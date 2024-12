El inesperado respaldo de Chilavert a Riquelme tras la derrota de Boca con Vélez: "No se merece"

El inesperado mensaje de aliento de Chilavert a Riquelme por Boca

José Luis Chilavert rompió el silencio días después de la eliminación de Boca Juniors a manos de Vélez Sarsfield por la semifinal de la Copa Argentina. Dicho encuentro sigue teniendo repercusiones en las redes y el exarquero del "Fortín" habló al respecto para apoyar a Juan Román Riquelme. Es que el actual presidente del "Xeneize" fue uno de los principales apuntados por la derrota y por el año que tuvo el equipo que hoy comanda Fernando Gago.

El ídolo del conjunto de Liniers se diferenció de quienes destrozaron al mandamás del elenco de la Ribera y lo defendió sin dejar dudas. En diálogo con el medio Beo Sports, aprovechó la ocasión para no sólo "bancar" a Román, sino darle un voto de confianza de cara a futuro. También se refirió al desempeño de "Pintita", que lleva pocos partidos al frente de la institución y todavía trabaja para revertir el momento complicado.

"Trata de armar el equipo a su manera. Trajo a un técnico nuevo, está trabajando y hay que encontrar el equilibrio. Riquelme no se merece que todo el mundo lo castigue. El fútbol es eso y el hincha es muy exitista. Quiere ganar siempre y no se puede", esbozó el exarquero de Vélez Sarsfield y dejó en claro lo que piensa del exjugador de Boca. Por otro lado, agregó: "Me encantaría que lo revierta, se lo merece. Tengo una buena relación con él, es un gran deportista y una leyenda del fútbol. ¿Por qué queremos que fracase?".

Por último, cuestionó a quienes en algún momento lo atacaron por su "inexperiencia" como dirigente y no los perondó: "Algunos dicen que los jugadores no están preparados para manejar un club y te lo ponen de ejemplo. Por eso ojalá pueda revertirlo y continúe, tiene años por delante".

Los números de José Luis Chilavert en Vélez Sarsfield

Partidos jugados : 347.

: 347. Goles : 48.

: 48. Títulos: Torneo Clausura 1993 y 1996; Torneo Apertura 1995 y 1998; Copa Libertadores 1994; Copa Intercontinental 1994; Copa Interamericana 1996; Supercopa Sudamericana 1996 y Recopa Sudamericana 1997.

Fuego amigo: el Pollo Vignolo atacó a Riquelme por Boca en ESPN F90

Sebastián "Pollo" Vignolo sorprendió a todos en la televisión y atacó directamente a Juan Román Riquelme en ESPN F90, después de la eliminación frente a Vélez en la semifinal de la Copa Argentina 2024. El conductor del programa que se emite de lunes a viernes a las 13 cruzó al presidente del club de La Ribera por los fracasos del equipo durante este año, tanto con Diego Martínez como entrenador como con Fernando Gago en el banco de los suplentes.

En su editorial de introducción habitual del programa, en este caso el de la edición del jueves 28 de noviembre, el conductor consideró que "Boca puede tropezar varias veces con la misma piedra". Al instante, recalcó que "es increíble porque le pasan cosas que ya le pasaron, los protagonistas son los mismos" y aclaró con respecto a su amistad con el ídolo: "Confío más en la gente que me dice siempre la verdad, por más que no esté buena la noticia. A mí no me digas que estoy bien cuando estoy mal, no servís como amigo...El amigo te dice la posta. Te duela o no te duela, buscará la forma. Te dice: ´Vení, vamos a tomar un café, no te veo bien...´. Si me dice que estoy bien y no estoy bien, no me quiere".