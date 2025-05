Bajo una fuerte lluvia, decenas de efectivos de la Policía Federal y de la Prefectura Nacional reprimieron con gas pimienta y palazos a un grupo de choferes de colectivos de distintas líneas nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que intentaban cortar la avenida Mitre a la altura del Puente Pueyrredón, en la localidad bonaerense de Avellaneda. Los trabajadores protestaban contra el acuerdo salarial firmado por la dirigencia gremial. Habrá una nueva manifestación a las 16.

"Recibimos $40 mil que es una risa, una burla y un cepo paritaria que nos puso el Gobierno del 1% mensual bajo extorsión, porque amenazaba con no homologar un acuerdo. Ellos hablan de libertad, no corresponde", dijo a la prensa el delegado de la empresa de transporte La Cabaña, Gonzalo Hormachea, luego de los incidentes con las fuerzas de seguridad.

La protesta comenzó a las 9 en la intersección de las calles Mitre y Chacabuco, en Avellaneda, donde se congregaron colectiveros con bombos y banderas para repudiar el reciente aumento salarial sellado por la cúpula sindical y las cámaras empresarias, que contemplará un salario básico de $1.300.000 a partir de junio.

A la par de los choferes también se hicieron presentes decenas de efectivos que custodiaban que no se corte la traza de una de las principales arterias a la ciudad de Buenos Aires. Minutos después de que los manifestantes corten el tránsito, los agentes de la PFA y la Prefectura avanzaron con sus escudos, en cumplimiento del protocolo antipiquete dispuesto por el Ministerio de Seguridad.

Los efectivos, que estuvieron cara a cara con los trabajadores durante varios minutos, reprimieron la protesta con bastonazos y gas pimienta, según quedó registrado por móviles de televisión.

Otra vez gas pimienta

"Me pegaron en la espalda y me tiraron gas pimienta. Había una orden de la federal de reprimir. Estamos reclamando un sueldo digno, no estábamos haciendo nada malo", dijo un chofer de la línea 60 en diálogo con Crónica TV. El trabajador alertó que varios de sus compañeros tienen que "repartir pizza y manejar Uber" porque "el sueldo no alcanza". Los manifestantes regresarán a protestar a las 16 y se prevé que vuelva a haber tensión con la policía.

Del reclamo formaron parte cuerpos de delegados y trabajadores de la La Cabaña, Almafuerte 378 y las líneas 39, 60, 96, 12 y 103. También se sumaron al reclamo referentes y choferes de la 1,46, 53, 55, 124, 164, 98, 152, 278, 527, 153, 179, 22, 118, 37, 33, 132, 15, 26, 620, 102, 70, 105 y 119.

"Día a día miles de compañeros y compañeras ponen su fuerza de trabajo con la esperanza de un presente digno y un futuro mejor, por eso queremos dejar en claro que no vamos a renunciar a la lucha por la recomposición salarial y para ello necesitamos la participación de todos los trabajadores/as", agregaron.