Otro papelón: es psiquiatra, no va a la cancha y Bullrich le puso derecho de admisión

En las primeras horas del lunes, el Ministerio de Seguridad publicó -a través del Boletín Oficial- una resolución en la que anunció que hubo 26 "barras" a los que se les dispuso el derecho de admisión. Todos ellos, según Patricia Bullrich, no podrán ingresar a los estadios porque son hinchas peligrosos, pero ahora se supo que hay personas sancionadas que, ni siquiera, eran hinchas si no trabajadores de otros entes agredidos por el ajuste de Javier Milei.

Luego de haber dejado rodar la noticia durante un día, la propia ministra de Seguridad publicó en sus redes sociales un mensaje en el que volvió a sacar pecho sobre la decisión sobre estas personas. "Los 26 barras detenidos en la marcha, no entran más a las canchas. A estos delincuentes con antecedentes les prohibimos el ingreso a los estadios", explicó. En la resolución publicada en el Boletín Oficial, por otro lado, sacó una larga lista en la cual se hacía referencia a estos presuntos violentos.





En ese listado figura, en primer lugar, el nombre de Alejandro Antonio Todaro Kicyila quien fue detenido en la manifestación y que, además, está marcado como uno de los "barras" quien tiene prohibido el ingreso a los estadios. En charla con SAD, en El Destape Radio, el propio Alejandro reveló: "Un montón de amigos cuando vieron la resolución se reían porque yo no voy nunca a la cancha. No soy hincha de ningún club. No me importa el fútbol hace años". Si bien, de chico, era hincha de Boca su recuerdo tiene que ver con un partido que se jugó en la década del 90.

En este mismo sentido, Todaro es psiquiatra y trabajador del Hospital Laura Bonaparte. Fue a la manifestación del último miércoles sin camiseta de fútbol y acompañando a los trabajadores del Hospital Laura Bonaparte, que sufre la desfinanciación del Gobierno de Javier Milei y que está en una larga lucha. "Yo fui solo a buscar a mis compañeros, pero yo no soy hincha de fútbo. La última vez hace cinco años porque me invitó un amigo, pero nada que ver. No voy a la cancha y no me gusta el fútbol ni nada".

Este nuevo bochorno del ministerio de Seguridad, por ejemplo, se da en el marco de la presetnación del proyecto de Ley Antibarras. En horas de la tarde, en una conferencia de prensa, Bullrich explicó que este proyecto: "La ley amplía el alcance de los delitos, incluyendo los mecanismos que generan financiamiento para las barras y castigando a los dirigentes que les facilitan entradas, micros o el ingreso de armas a los estadios".

La ministra aseguró que con esta iniciativa "los que generan hechos de violencia no van a poder ingresar a los estadios" y que su objetivo es "desarmar la lógica de los negociados que se generan muchas veces entre conducciones de clubes y barras". Según el Ministerio de Seguridad, actualmente hay 15.000 personas impedidas de ingresar a los estadios de fútbol en Argentina, pero con la nueva legislación se buscará ampliar los controles y sanciones para erradicar la violencia en el deporte.



Vale decir, por otro lado, que en la lista entregada por el Ministerio de Seguridad no está ninguna de las personas que, la semana pasada, habían sido marcadas como "barras" por el Gobierno de la Ciudad. El jueves pasado, por ejemplo, el expresidente de Nueva Chicago, Hugo Bellón era uno de los apuntados como perteneciente al grupo de barrabrava, cuando no era parte de la misma.