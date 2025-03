Paro de colectivos: fecha confirmada y cuándo es la medida de fuerza

Se espera que los colectivos no circulen durante el paro general de la CGT.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que realizará su tercer paro general contra el Gobierno de Javier Milei antes del 10 de abril de 2025. Esta medida de fuerza afectará los servicios de colectivos y otros sectores clave, como los trenes y subtes, como suele ocurrir al adherir los gremios a la paralización total que impulsa la central obrera.

¿Cuándo será el paro de la CGT?

En el Congreso Nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en la sede de Azopardo 802, el miembro del triunvirato de la CGT, Héctor Daer, anunció que la medida de fuerza durará 24 horas y que las posibles fechas serían el jueves 3, el martes 8 o el jueves 10 de abril. Al hacerlo en esas fechas, evitan coincidir con el feriado del 2 de abril y con la marcha de los jubilados, que se realiza cada miércoles.

La decisión final será confirmada este jueves en una reunión del Consejo Directivo de la CGT y luego será refrendada en un plenario de delegaciones regionales, aclaró el dirigente. La CGT ya había planeado un paro escalonado, pero la violenta represión a la marcha de los jubilados frente al Congreso llevó a acelerar su plan de lucha.

Héctor Daer.

Al ser consultado por los motivos del paro, el sindicalista hizo un repaso de las declaraciones de Javier Milei en Davos, a las que repudió, y denunció que el Gobierno “pisa las paritarias”. “Este Gobierno no cree en el diálogo, no habla con nadie. Dialogar significa ir a un horizonte de construcción. Esto no sucedió nunca”, aseguró.

En su intervención de más de media hora, Daer criticó la batalla cultural que el Gobierno de Javier Milei propone desde la narrativa. "Esto no es sólo la represión de ayer, este Gobierno no se pone colorado" cuando propone la instalación de ideas que, dijo, van contra los consensos construidos a lo largo de los años por la sociedad argentina. Entre ellos, puso como ejemplos, la intención del Presidente de eliminar la figura de femicidio del Código Penal, iniciativa propuesta en el Foro Económico de Davos, en enero de este año; así como política negacionista que busca ir contra la consigna de "memoria, verdad y justicia".

"El relato a ellos no los pone colorados, no los pone colorados revisar la historia reciente nuestra donde pedimos memoria, verdad y justicia. Ellos quieren otro relato, otra construcción social individual, distinta a la construcción social que la cultura argentina adoptó a partir de mediados del siglo pasado y profundizó en nuestro país, que es la justicia social", sostuvo.

¿Qué pasará con los colectivos durante el paro general de la CGT?

Como en anteriores paros generales, es esperable que el transporte público, especialmente los colectivos, se vea fuertemente afectado. Si bien aún no se confirmó la adhesión de los sindicatos del sector, los gremios del transporte acompañan las medidas de la CGT, lo que genera una paralización total del servicio en todo el país.