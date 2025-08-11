Pollo Vignolo sacó a la luz en El Trece lo que le dijo Russo a Cavani en Boca: "Viste"

Impacto por lo que sacó a la luz el Pollo Vignolo en El Trece sobre Cavani en Boca.

Hay sorpresa por lo que sacó a la luz Sebastián "Pollo" Vignolo acerca de Boca Juniors en el programa de televisión Pasión por el Fútbol, que se emite todos los domingos por la noche a través de la pantalla de El Trece. El conductor reveló lo que le dijo Miguel Ángel Russo a Edinson Cavani en el vestuario antes del clásico frente a Racing en La Bombonera, cuando se informó que el delantero uruguayo iba a ser suplente pero finalmente fue titular.

El relator sostuvo que fue exclusivamente decisión del director técnico colocar al atacante charrúa de 38 años desde el arranque ante el conjunto dirigido por Gustavo Costas, ya que la gran mayoría de los hinchas ya no confía en el "Matador" y su rendimiento a lo largo de este 2025 ha sido pésimo. Aunque "Miguelo" optó por darle la confianza de conformar la dupla ofensiva junto a su compatriotas Miguel Ángel Merentiel, "Edi" decepcionó una vez más y no pudo cortar su sequía goleadora.

El Pollo Vignolo filtró cómo le confirmó a Russo a Cavani que iba a ser titular en Boca vs. Racing: "Yo te pongo"

En Pasión por el Fútbol (El Trece), el presentador reveló: "Alguien me contó que lo agarraron a Cavani en el vestuario y le dijeron ´¿viste? Todos te quieren sacar, todos te quieren sacar... Yo te pongo´". Al mismo tiempo, detalló que el DT "como que jugó con las formaciones de la prensa diciendo que no jugaba, que no jugaba, que no jugaba". "´Todos te quieren sacar, yo no´", fue el mensaje del estratega al charrúa según el conductor de TV.

Russo confió en Cavani en el Boca vs. Racing, pero el uruguayo no le respondió.

En la antesala al choque con la "Academia", por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, casi todos los cronistas del "Xeneize" comunicaron que el titular iba a ser Milton Delgado con un esquema de 4-2-3-1, junto a Leandro Paredes en la contención. No obstante, el entrenador sorprendió en la alineación al ubicar al ex PSG junto a Merentiel en el ataque, con Brian Aguirre, Alan Velasco y Malcom Braida en un once súper ofensivo en el sistema 4-3-3. Así y todo, en cuanto al desarrollo del juego, Boca Juniors no obtuvo el resultado esperado y apenas rescató un empate 1-1 sobre el final en su propia casa ante el cuadro de Avellaneda.

Los números de Cavani en Boca