En el programa del Pollo Vignolo, en ESPN, fulminaron a Gustavo Costas.

En ESPN F90, el programa de televisión conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo, liquidaron a Gustavo Costas. El entrenador de Racing, de 62 años, estalló contra el árbitro Nicolás Lamolina y todo terminó en un escándalo en la derrota por 1-0 frente a Barracas Central. Es que el juez principal, a instancias del VAR, anuló el gol de Adrián "Maravilla" Martínez sobre la hora y al instante sancionó el penal del propio delantero que terminó con el gol de Rodrigo Insúa.

Durante la habitual sección de "Las Perlas" de Federico "Negro" Bulos en vivo, el panelista cruzó al director técnico que le dio dos títulos internacionales a la "Academia" tras 36 años. De hecho, calificó la reacción como "un papelón". El platense lapidó también a sus hijos Federico y Gonzalo Costas, quienes forman parte del cuerpo técnico.

El Negro Bulos atacó a Costas por su reacción tras Racing vs. Barracas Central: "Penalazo"

El periodista deportivo que trabaja junto al "Pollo" Vignolo en ESPN F90 le entregó la "perla negra" al ídolo albiceleste y disparó munición gruesa. De hecho, manifestó que "Lamolina estuvo correctísimo" con el discutido fallo final y profundizó: "Entiendo la calentura del momento, por esta actitud de pensar en terminar el partido ganándolo, después vuelven atrás y cobran el penal, lo termina perdiendo... Lo entiendo perfectamente porque me muevo por sentimientos, y en ese momento me hubiera querido morir o agarrar a piñas como Luis Enrique (DT de PSG, contra Chelsea). Yo entiendo todo".

Sin embargo, Bulos opinó que "lo justo es justo, por más que ustedes quieran darle vueltas" porque "el penal fue un penalazo, el VAR estuvo bien y Lamolina ejecutó correctamente". En contrapartida, cruzó a Costas en Racing: "Lo que no corresponde, mi querido Gustavo, es una reacción de este tipo. Usted tiene que actuar de acuerdo a la envergadura que le da su cargo. ¡Usted es el técnico de Racing Club de Avellaneda, juega torneos internacionales, ganó la Sudamericana, queremos a un Racing cada vez más grande que vaya por la Libertadores!".

"¿Cómo va a hacer este papelón de querer sacar al equipo de la cancha?", disparó el "Negro". Y sentenció: "Los pibes de Gustavo, los dos hijos de Costas, son bárbaros como pibes y unos profesionales intachables. Pero a la hora de generar este momento de paz, ustedes tienen que frenarlo al viejo. No pueden volverse locos porque sino no hay quien los calme, no puede ser todo un caldo de cultivo y Racing tenga esta imagen en la que quiso sacar al equipo de la cancha, ¡encima que no tenían razón! Así que si papá se descontrola, ustedes tienen que calmarlo... Hay que ubicarse en tiempo y lugar, a dónde están y a qué escudo están representando. No se puede actuar de esta manera, como locos por un fallo arbitral. Racing los necesita lúcidos y calmos".