Con la desocupación al alza, se gesta una multitudinaria marcha por San Cayetano

En medio de la brutal crisis económica profundizada por el gobierno de Javier Milei, que se ve reflejada en el índice de desocupación de 7,9% en el primer trimestre que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), se prepara una marcha multitudinaria para este jueves 7 de agosto, Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo.

Mientras un frente multisectorial de sindicatos y movimientos sociales comenzará la jornada en el Santuario de San Cayetano, en Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers, para de allí partir a Plaza de Mayo, la columna de la Confederación General del Trabajo (CGT) partirá directamente desde Diagonal Sur y Perú, a metros de la mítica plaza que tiene enfrente a la Casa Rosada.

En un comunicado difundido el último jueves, el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, que incluye a múltiples sindicatos combativos contra el ajuste del gobierno de Milei, anunció su participación en la marcha por el Día de San Cayetano. "En los últimos días el gobierno libertario ratificó que está en guerra contra el pueblo trabajador, favoreciendo las demandas de los poderosos. En esta nueva etapa de infamia y colonización se despliega un relato distorsivo que altera el sentido de los valores nacionales que contribuyeron a hacer grande este país", narraron los sindicatos.

En el encuentro del que salió el comunicado participaron, entre otros dirigentes gremiales y sociales, Juan Carlos Schmid (Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Omar Pérez (Camioneros), Hugo "Cachorro" Godoy (CTA Autónoma), Rodolfo Aguiar (Asociación de Trabajadores del Estado), Roberto Baradel (Suteba), Daniel Ricci (Fedun), Ricardo Carrizo (Grupo de Curas en la Opción para los Pobres), Albina Videz y Patricia Segundo (Federación Nacional Campesina), y Mariano Marini, Laura Cibelli y Luciano Álvarez (UTEP),

"Una vez más, los sectores privilegiados piensan en una Argentina pequeña que solo garantice el sustento de su rentabilidad, mientras millones de argentinos y argentinas son condenados a la supervivencia en la miseria. Esta visión regresiva del país quedó en evidencia con la actitud sumisa y complaciente del gobierno frente a las provocadoras declaraciones de Peter Lamelas, futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina", continuó el Frente y añadió: "Mientras cientos de miles de trabajadores no tienen para pagar el boleto del colectivo, Milei hace gala del cambalache ideológico con el objetivo de acentuar su servilismo colonial y festeja que los argentinos puedan viajar a Estados Unidos sin visa. El libertario manifiesta una profunda ignorancia geopolítica, al tiempo que desconoce el sufrimiento de su pueblo. El último 9 de Julio, en la jornada de ollas populares que montamos en Plaza Constitución, corroboramos cómo nuestra gente se desangra en la miseria y el hambre producto de las políticas libertarias; no existe humanidad en este gobierno solo hay el frío de los números".

Luego, el Frente explicó que "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo no es una consigna vacía", porque no pueden "permanecer indiferentes mientras" les "quieren robar la dignidad". "Ese es el núcleo de nuestra noción de soberanía, que es una soberanía de vida", explicaron. "Por eso este 7 de agosto peregrinamos, porque Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo fundamentan el amor hacia nuestro pueblo en la liberación nacional. Es la soberanía del encuentro la que nos conduce a romper las cadenas de la dependencia material y la que nos impulsa romper el relato distorsivo. Estamos llamados a realizarnos en comunidad, para eso es necesario fortalecer la unidad en la calle: para que no nos roben la dignidad, para realizarnos en comunidad con Independencia Económica, Soberanía Política y Justicia Social. Nuestro pueblo merece ser libre y merece ser feliz".

Tras la reunión del frente multisectorial, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) nacional, Rodolfo Aguiar, expresó: "El frente sindical está en pleno desarrollo, goza de muy buena salud y este 7 de agosto en la calle tenemos que asestarle un nuevo golpe al Gobierno. Tenemos que perforar el techo de las paritarias y recuperar el poder adquisitivo perdido. Por más que baje la inflación, la plata no le alcanza a nadie". "En la calle tenemos que asestarle un nuevo golpe al Gobierno. Tenemos que perforar el techo de las paritarias y recuperar el poder adquisitivo perdido. Por más que baje la inflación, la plata no le alcanza a nadie", agregó Aguiar, uno de los dirigentes que estará desde las 8 en el santuario de Liniers, desde donde irá a Plaza de Mayo.

La CGT irá directo a Plaza de Mayo

Si bien habrá sindicatos integrantes de la CGT en el santuario de Liniers, la principal columna de la central obrera partirá de Diagonal Sur y Perú. "Sin trabajo no hay futuro", escribió la CGT en sus redes sociales.

"Los trabajadores no pedimos milagros, exigimos justicia social. Este jueves 7/08 marchamos a las 13 desde Diagonal Sur y Perú", siguió la principal central obrera y concluyó: "San Cayetano nos une, la necesidad nos moviliza y la dignidad nos sostiene".