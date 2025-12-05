Kicillof criticó a Milei: “El Gobierno nacional nos robó los fondos y pretende asfixiarnos financieramente”

En el marco de la entrega de 40 nuevos patrulleros para fortalecer la prevención del delito en La Plata, Axel Kicillof volvió a confrontar con el gobierno libertario y acusó a Javier Milei de “robarle fondos” a la provincia de Buenos Aires, y de “asfixiarnos financieramente”.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para fortalecer la seguridad en un contexto muy hostil para nuestra provincia, producto de un Gobierno nacional que nos robó los fondos y pretende asfixiarnos financieramente”, afirmó el mandatario. “Aquí está nuestra respuesta: más inversión y federalismo para sumar en La Plata y en cada municipio las herramientas que se necesitan para cuidar a los y las bonaerenses”, añadió.

Los nuevos móviles fueron adquiridos con recursos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial y permitirán reforzar el patrullaje en distintos barrios. Por su parte, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, remarcó que “cuidar a los vecinos no es un acto discursivo, requiere de decisión política y de grandes inversiones como las que estamos llevando adelante desde la Provincia y el municipio: estos nuevos patrulleros incrementarán la presencia policial en las calles y fortalecerán los trabajos para ponerle límites al delito”.

“En nuestra gestión dejamos atrás una etapa de frases vacías, donde el marketing era acompañado por una política de ajuste que destruyó los salarios y las capacidades de la Policía provincial”, explicó el Gobernador y agregó: “Transitamos un camino muy diferente, sin palabras rimbombantes, con hechos concretos, inversión y un trabajo diario de coordinación entre todas las áreas del Estado para llevar tranquilidad a todos los vecinos y vecinas”.

Por su parte, el intendente de La Plata, Julio Alak, explicó que “incorporamos 20 camionetas para la zona rural y 20 móviles para el área urbana, fruto del trabajo conjunto entre la municipalidad y el Gobierno bonaerense: este incremento en la capacidad operativa demuestra que es con políticas públicas serias y sostenidas como podemos mejorar la seguridad en nuestra ciudad capital”.

Estuvieron presentes los subsecretarios de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, su par provincial Lucía Iañez; el intendente de Salliqueló, Ariel Succurro; el secretario de Seguridad local, Diego Pepe; funcionarios y funcionarias locales.

Más seguridad

La incorporación de los nuevos patrulleros —20 camionetas Ford Ranger y 20 automóviles Fiat Cronos— se concretó gracias a la firma del Convenio de Asistencia en Seguridad con la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual el Municipio de La Plata accedió a las primeras cuotas del Fondo para el Fortalecimiento para la Seguridad.

Este fondo, enmarcado en el Plan Integral de Seguridad Bonaerense, está específicamente diseñado para la adquisición de vehículos, infraestructura y equipamiento, con el objetivo de optimizar la prevención y el control del delito a nivel local. Las nuevas unidades se suman a otra decena de patrullas entregadas en comodato y con fondos propios a la Policía Bonaerense el pasado mes de abril, ampliando el parque automotor de las fuerzas y fortaleciendo el esquema integral de seguridad ciudadana.

De este modo, la gestión del intendente Alak culmina el año 2025 con la renovación y ampliación de la flota operativa, incorporando nuevas unidades destinadas a reforzar las tareas de prevención y respuesta en todo el Partido