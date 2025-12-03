Obra pública: Buenos Aires abrió la licitación para realizar los trabajos viales sobre la Ruta provincial 68

El gobernador Axel Kicillof licitó la apertura de traza y los trabajos viales sobre la Ruta provincial 68, en el partido de Carlos Tejedor, una obra cuyo presupuesto oficial asciende a más de $13.753 millones. La convocatoria generó un alto interés empresarial, en la que se recibió 17 presupuestos.

La intervención, que realizará el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad, comprende 20,4 kilómetros de desarrollo e incluye la construcción del terraplén de calzada y banquinas, alambrados y tranqueras, alcantarillas transversales y longitudinales de acceso a calles y propiedades, así como zanjas laterales para el escurrimiento de excedentes hídricos.

Además, para dar continuidad a la RP 68, está prevista la mejora de caminos de empalme que conectan con la localidad de Carlos Tejedor y con la Ruta Nacional 226. Estos trabajos alcanzarán tramos de las rutas provinciales 66 y 70, además de caminos municipales que integran la red de la zona. Del acto administrativo participaron el administrador general de Vialidad, Roberto Caggiano, y la intendenta de Carlos Tejedor, María Celia Gianini.

La provincia trabaja a la par con los municipios

Caggiano destacó el trabajo conjunto con el municipio y la Provincia: “Hemos trabajado mucho junto a la intendenta y el Gobernador para dar respuesta a la demanda de los vecinos del distrito de Tejedor”, y concluyó: “Finalmente nos encontramos en esta licitación con mucha alegría por haber podido concretar este pedido histórico”.

Por su parte, la jefa comunal del partido, María Celia Gianini, agradeció la gestión de Kicillof para poder llevar adelante la licitación y añadió: “Siempre tuvimos muchas expectativas vinculadas a la concreción de esta obra. Hace 50 años que vecinas y vecinos vienen esperando que se dé este momento y hoy es una realidad”.

Además, comentó que “la intervención favorecerá la conectividad con Pasteur, un pueblo de Lincoln, con el cual tenemos una relación comercial y educativa”. Las obras serán fundamentales para la producción regional y la conectividad con el Partido de Lincoln.

PBA reforzará el servicio eléctrico durante el verano

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha el programa de Generación Eléctrica Distribuida Temporal, conocido como Plan Verano, para reforzar el servicio eléctrico durante los meses de mayor demanda. Esta iniciativa, que se implementa por cuarto año consecutivo, busca mejorar la calidad del suministro mediante la generación eléctrica distribuida en las áreas consideradas críticas dentro del territorio bonaerense.

La Subsecretaría de Energía, a través de la Dirección Provincial de Energía (DPE), coordinó con distribuidoras, cooperativas y municipios la realización de estudios detallados sobre la capacidad de las redes de Alta Tensión para identificar los posibles nodos de déficit de potencia y determinar así los puntos clave de intervención.