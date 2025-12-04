Sorpresa: Argentina votó distinto a Estados Unidos una resolución de la ONU sobre Israel

Por primera vez, la Argentina de Javier Milei votó distinto a Estados Unidos en las Naciones Unidas. Se abstuvo en una votación sobre Israel que le exigía a Tel Aviv retirarse de los Altos del Golán, un territorio ocupado de Siria que se anexó en 1981. Tanto Washington como su socio israelí votaron en contra con apenas un puñado de países. Finalmente, la resolución fue aprobada no vinculada por 122 votos a favor, seis en contra y 41 abstenciones.

La resolución asegura que las Naciones Unidas están "profundamente preocupada por las continuas violaciones" del alto el fuego firmado en 1974 entre Israel y Siria, y "por la continua presencia y actividades" del Ejército de Israel en la zona desmilitarizada entre ambos países, que ha instado a detener mostrando el "compromiso" de la ONU "con la integridad territorial y la soberanía de Siria".

En contra de la resolución votaron los Estados Unidos junto al propio Israel, Micronesia, Palau, Papúa Nueva Guinea y Tonga. Entre las abstenciones, aparte de Argentina, estuvieron Ecuador, la República Dominicana, México, Panamá y otros 36 países.

Los Altos del Golán son una región del sur de Siria que limita con Israel, Jordania y el Líbano, la cual históricamente fue administrada por Siria. En 1967 durante la Guerra de los Seis Días, Israel ocupó militarmente la zona y despertó una tensión diplomática con el gobierno sirio, hasta que en 1981 le aplicó sus leyes y administración. En 2019, Estados Unidos fue el primer país en reconocer la soberanía israelí en la zona por decreto del primer gobierno de Donald Trump. En paralelo a la resolución de este martes, la ONU mantiene los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de seguridad entre Israel y Siria, en tensiones por este tema.

Argentina votó en contra de crear dos Estados en Medio Oriente

Aparte de la resolución por los Altos del Golán, la Asamblea General de la ONU aprobó el martes una resolución que le exige a Israel retirarse de Cisjordania y Gaza y reiteró los derechos palestinos a la autodeterminación, es decir, la solución de dos Estados. La iniciativa tuvo 151 votos a favor, 11 abstenciones y 11 en contra. Entre los últimos estuvieron Estados Unidos, Israel y Argentina, que en este punto sí mantuvo su alineación con Washington.

A diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, estas no son jurídicamente vinculantes. Si bien los Territorios Palestinos pertenecen a varios organismos de la ONU, este no reconoce en su conjunto un Estado palestino soberano.