La receta proteica y liviana de Ingrid Grudke que se prepara en 10 minutos.

Ingrid Grudke es una de las fisicoculturistas más reconocidas de la Argentina. Pero si hay algo que tiene en claro la modelo, es que para llevar una vida como la de ella, se requiere de una alimentación equilibrada. Lejos de querer fomentar una hegemonía corporal, la misma ha expresado en varias oportunidades que le interesa concientizar en torno a la comida, y es por eso que en su cuenta de Instagram se alojan muchísimas recetas.

La receta proteica, liviana y en menos de 10 minutos de Ingrid Grudke

Si tenés ganas de comer algo rico pero, a la vez, liviano y proteico, Ingrid Grudke tiene la opción ideal para vos. En su cuenta de Instagram de más de 712 mil seguidores, la fisicoculturista compartió una receta que se prepara en menos de 10 minutos. "¿Tenés 10 minutos? Te muestro cómo hacer este Omelette de Zucchini que es riquísimo, liviano y sin harinas. Perfecto para esos días en los que querés comer sano y rápido", expresó en el posteo que se llevó ciento de miles de reproducciones.

Ingrid Grudke compartió una receta de cocina que es perfecta para quienes quieren comer sano y tienen poco tiempo.

Ingredientes

1 zucchini

2 huevos

Sal a gusto

Preparación

Cortá el zucchini en rodajas finas. Colocalas en el sartén caliente con apenas unas gotas de aceite. Cociná unos minutos hasta que estén tiernas. En un bowl, batí los dos huevos con una pizca de sal. Volcá los huevos sobre las rodajas de zucchini en la sartén. Cociná a fuego medio hasta que el huevo esté firme. Doblá como omelet y serví.

"¡Listo en menos de 10 minutos! Ideal para un almuerzo liviano o una cena express. Sin harinas, sin complicaciones, solo comida real", cerró su receta Ingrid Grudke, quien recibió el agradecimiento de muchos de sus seguidores: "Que rico, voy hacer muchas más de tus recetas", "Gracias, se ve exquisito", "Uy que gran idea, la voy a preparar", "Me encanta, se ve super rico", fueron algunos de los comentarios.

Lo mejor de la receta es que, si bien el huevo y el zucchini son el corazón, se pueden sumar otras verduras. Por ejemplo, si tenés una zanahoria o un poco de acelga o espinaca en el cajón de la verdura, podés hacer un omellete con todas estas verduras. Si vas a consumir verduras con hierro, como la acelga, un tip extra es comer un cítrico de postre para que el organismo absorba sus beneficios por completo.