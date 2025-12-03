EN VIVO
Recetas de cocina

Receta tradicional de arepas: Maru Botana mostró cómo hacerlas

Este clásico de la gastronomía latinoamericana es muy fácil de preparar. Maru Botana mostró su receta de arepas en las redes sociales.

03 de diciembre, 2025 | 20.00

Maru Botana compartió en sus redes sociales una receta de arepas que les gustó a todos los usuarios que la siguen. Se trata de una opción fácil y rápida para disfrutar de una comida diferente y a la vez conectar con la cultura latinoamericana.

Comer arepas es una excelente opción porque son nutritivas, versátiles y muy fáciles de preparar. Elaboradas principalmente con harina de maíz, aportan energía de buena calidad, fibra y vitaminas del grupo B. Además, al no contener gluten de forma natural, son una alternativa apta para personas celíacas o con sensibilidad al gluten.

Al mismo tiempo, las arepas permiten conocer y disfrutar parte de la cultura gastronómica de países como Venezuela y Colombia, donde este alimento es emblema nacional. Su versatilidad hace que puedan rellenarse con pollo, queso, palta, porotos negros, carne mechada, vegetales o combinaciones más creativas, lo que abre la puerta a sabores nuevos y variados.

Receta de arepas de Maru Botana

Ingredientes

  • 2 tazas de harina de maíz para arepas.

  • La misma cantidad de agua.

  • Sal.

  • 1 cucharada sopera de aceite.

Paso a paso

  1. Colocar la harina de maíz en un bowl y agregar sal.

  2. Sumar el agua poco a poco y mezclar hasta formar una masa suave.

  3. Agregar la cucharada de aceite y amasar bien.

  4. Formar las arepas y llevar a una sartén apenas enmantecada, a fuego bajo.

  5. Cocinar de ambos lados hasta que estén doraditas y listas para rellenar.

Arepas.

Relleno de pollo y palta para arepas

  • Ingredientes: pollo desmenuzado, palta triturada, cebolla picada, jugo de limón, sal, pimienta y un toque de mayonesa.

  • Preparación: mezclar el pollo con la palta, agregar la cebolla, limón y condimentos; unir con una cucharada de mayonesa hasta obtener una pasta suave.

Relleno de atún para arepas

  • Ingredientes: atún en lata (escurrido), cebolla morada, tomate en cubitos, perejil, jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta.

  • Preparación: combinar todo en un bowl y mezclar. Ideal para un relleno fresco y rápido.

Relleno de huevo y queso

  • Ingredientes: huevos, queso rallado, sal, pimienta y un chorrito de crema o leche.

  • Preparación: batir los huevos, cocinarlos revueltos y sumar el queso al final para que funda.

Trending
Fútbol Argentino
El fútbol y las crypto, dos mundos que coquetean y dan plataforma a escándalos Ezequiel Fernández Moores
Las más vistas