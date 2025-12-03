Receta de arepas de Maru Botana.

Maru Botana compartió en sus redes sociales una receta de arepas que les gustó a todos los usuarios que la siguen. Se trata de una opción fácil y rápida para disfrutar de una comida diferente y a la vez conectar con la cultura latinoamericana.

Comer arepas es una excelente opción porque son nutritivas, versátiles y muy fáciles de preparar. Elaboradas principalmente con harina de maíz, aportan energía de buena calidad, fibra y vitaminas del grupo B. Además, al no contener gluten de forma natural, son una alternativa apta para personas celíacas o con sensibilidad al gluten.

Al mismo tiempo, las arepas permiten conocer y disfrutar parte de la cultura gastronómica de países como Venezuela y Colombia, donde este alimento es emblema nacional. Su versatilidad hace que puedan rellenarse con pollo, queso, palta, porotos negros, carne mechada, vegetales o combinaciones más creativas, lo que abre la puerta a sabores nuevos y variados.

Receta de arepas de Maru Botana

Ingredientes

2 tazas de harina de maíz para arepas.

La misma cantidad de agua.

Sal.

1 cucharada sopera de aceite.

Paso a paso

Colocar la harina de maíz en un bowl y agregar sal. Sumar el agua poco a poco y mezclar hasta formar una masa suave. Agregar la cucharada de aceite y amasar bien. Formar las arepas y llevar a una sartén apenas enmantecada, a fuego bajo. Cocinar de ambos lados hasta que estén doraditas y listas para rellenar.

Relleno de pollo y palta para arepas

Ingredientes: pollo desmenuzado, palta triturada, cebolla picada, jugo de limón, sal, pimienta y un toque de mayonesa.

Preparación: mezclar el pollo con la palta, agregar la cebolla, limón y condimentos; unir con una cucharada de mayonesa hasta obtener una pasta suave.

Relleno de atún para arepas

Ingredientes: atún en lata (escurrido), cebolla morada, tomate en cubitos, perejil, jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta.

Preparación: combinar todo en un bowl y mezclar. Ideal para un relleno fresco y rápido.

Relleno de huevo y queso