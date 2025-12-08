La UE dice que Meta ofrecerá opciones en los anuncios personales de Facebook e Instagram

Imagen de archivo del logo de Meta en el centro de exposiciones Porte de Versailles en París, Francia.

La Comisión Europea dijo el lunes que Meta se comprometió a dar a los usuarios de Facebook e Instagram de la Unión Europea la posibilidad de elegir en lo que respecta a los anuncios personalizados, en consonancia con la Ley de Mercados Digitales del bloque.

"Meta ofrecerá a los usuarios la posibilidad efectiva de elegir entre compartir todos sus datos y ver publicidad totalmente personalizada u optar por compartir menos datos personales para disfrutar de una experiencia con publicidad personalizada más limitada", señaló la Comisión en un comunicado.

Meta presentará las nuevas opciones a los usuarios de la UE en enero, añadió.

La Comisión advirtió a Meta en junio de posibles multas diarias después de que el gigante estadounidense de las redes sociales dijo que sólo haría cambios limitados en su modelo de pago por consentimiento para cumplir la Ley de Mercados Digitales de la UE.

El propietario de Facebook ya fue sancionado en abril con una multa de 200 millones de euros (234 millones de dólares) después de que el organismo antimonopolio de la UE afirmó que el modelo incumplía la ley desde que se introdujo en noviembre de 2023 hasta noviembre de 2024.

