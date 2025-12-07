Es el mejor pago del futbol argentino y Marcelo Gallardo lo borró de River para siempre

El "Muñeco" le señaló que cumplió un ciclo y que puede marcharse si hay una oferta formal.

Antes de que los jugadores ingresen de vacaciones, Marcelo Gallardo se reunió con el plantel y le fue señalando a cada integrante cuál va a ser su situación de cara a la temporada 2026. Esto provocó que se conozca que uno de los mejores pagos de River Plate contará con las puertas abiertas para marcharse en caso de que se presente una propuesta formal. Se trata de un jugador al que los hinchas le soltaron la mano y repudian de gran manera su presencia dentro de la formación titular.

Son varios los nombres que no van a continuar dentro del "Millonario", debido a que el cuerpo técnico del "Muñeco" entiende que se trató de un error de no hacer más grande la renovación y limpieza que ejecutó en el mercado de verano del 2024 y en el invernal de la vigente temporada. Es por ello que algunos jugadores como Fabricio Bustos y Sebastián Boselli fueron invitados a buscar ofertas para marcharse en las próximas semanas, ya que no tendrán tantos minutos.

Paulo Díaz tiene la confirmación que arrancará como suplente en la temporada 2026

Otro jugador que fue invitado a irse es Paulo Díaz, pero su salida es una bastante compleja debido a que percibe uno de los salarios más importantes de River y del fútbol argentino. Esto permite entender que un destino como Medio Oriente sería ideal para que mantenga el nivel de ingresos que percibe en la actualidad o que algún grande de Brasil esté verdaderamente decidido a quedarse con su ficha.

"No resignará sueldo en pos de ganar continuidad", expresaron desde el Diario Olé en relación con un rumor que vincula al zaguero chileno con un posible regreso a Colo Colo. Por ende, en caso de que no haya una propuesta atractiva, el jugador se quedará e intentará ganarse un lugar dentro de la formación. Además, se debe sumar que el "Millonario" pretende una cifra por encima de los 6 millones de dólares, libres de todo tipo de retención, para desprenderse de su pase.

Bustos como moneda de cambio en River

Otro de los jugadores que fue colocado dentro de la vidriera del Monumental es el ex Inter de Porto Alegre, debido a que Gallardo no quedó para nada conforme con su rendimiento desde su llegada y esto provocó que le señale que tiene el permiso para escuchar cualquier tipo de oferta que le llegue. También le advirtieron que podría ser utilizado en una negociación que le permita al "Millonario" poder sumar un refuerzo.

El lateral derecho se encuentra en la mira de Rosario Central, debido a que Ariel Holan entiende que le hace falta un jugador en dicha zona para disputar la Copa Libertadores. Una noticia que surgió después de River preguntara condiciones sobre Franco Ibarra que se desempeña como volante central. Si bien, no hay una propuesta formal de intercambio de jugadores pero está claro que los dos equipos pueden beneficiarse en caso de que decidan avanzar en las conversaciones.

El tercero como transferible

Otro jugador que fue invitado a marcharse de River en el mercado de pases es Sebastián Boselli, que había sido repescado de Estudiantes de La Plata por su buen nivel. Aunque su desempeño en este segundo ciclo no dejó conforme al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo y los hinchas. Al punto que su agente tiene la libertad para encontrarle un club en el fútbol argentino o en el exterior que esté dispuesto a recibirlo. De momento, no hay rumores sobre una posible salida.