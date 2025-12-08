El año continúa: Franco Colapinto fue confirmado para las prácticas de postemporada en Abu Dhabi

Colapinto no sumó puntos en la temporada.

La Fórmula 1 ha llegado a su fin este domingo con la celebración del Gran Premio de Abu Dhabi, donde Max Verstappen se quedó con la victoria y Lando Norris se consagró como el nuevo campeón al terminar en el tercer lugar. Mientras adelante se debatían el campeonato, en el fondo los Alpine peleaban para escapar de los últimos lugares del clasificador, algo que no pudo ser posible, ya que Franco Colapinto quedó vigésimo detrás de Pierre Gasly.

Es el cierre de una temporada oscura para Alpine, con un A525 que nunca estuvo a la altura, tanto por su déficit de potencia del motor Renault como por la ineficiencia en el aspecto aerodinámico. No obstante, a pesar de que la bandera a cuadros ha cerrado el campeonato, la escudería francesa todavía tiene cosas para hacer en el Circuito Yas Marina, donde al piloto argentino le encargaron una tarea clave.

Y es que este domingo se confirmó que el equipo de Enstone ha escogido al pilarense como uno de los pilotos que se subirán al A523 o A525 para participar de los test de Pirelli en la postemporada de la F1. La próxima semana, los equipos pondrán a disposición de la marca proveedora de neumáticos a algunos pilotos con el fin de continuar con la recolección de datos sobre el rendimiento de los compuestos producidos para 2026.

No será la primera aparición de Franco en estas prácticas, ya que en agosto estuvo en las sesiones realizadas en el Hungaroring de Hungría, donde fue noticia por un fuerte accidente en la curva 11. Cabe mencionar que la postemporada de la F1 no es televisada, por lo que no se podrá ver en vivo lo que suceda con el argentino en Yas Marina, aunque sí se sabe que probará distintos compuestos a lo largo de la jornada.

Por otro lado, tampoco se dio a conocer en qué días y turnos Colapinto estará en pista, puesto que compartirá el rol con Kush Maini, piloto perteneciente a la Academia Alpine que viene de competir en la Fórmula 2. En cuanto a Gasly, el equipo galo ha decidido liberarlo, por lo que no participará de la postemporada y no volverá a estar en pista hasta el inicio de la pretemporada el 26 de enero en Barcelona.

Alpine quedó en el fondo de la tabla de constructores.

El logro de Colapinto en la F1

Con el cierre de la temporada, Franco Colapinto ha sido uno de los pocos pilotos que ha completado todos los Grandes Premios que ha comenzado, no así las sprint, considerando lo sucedido en Interlagos. De hecho, el argentino no tuvo ningún abandono en las carreras iniciadas, ya que su única ausencia fue en Silverstone, donde no llegó a largar, por lo que, junto con George Russell, es el único piloto que logró esta estadística.