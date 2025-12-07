Boca vs Racing: historial del partido en los "mano a mano" en el fútbol argentino e internacional

En menos de 5 años es la tercera vez que se cruzan en una semifinal.

El Torneo Clausura está en una etapa de definición crucial como es la de semifinal, debido a que se encuentran clasificados los cuatro equipos y uno de los duelos es el que va a tener como protagonistas a Boca y Racing en el campo de juego de la Bombonera. Esto invita a repasar la cantidad de ocasiones en las que se cruzaron en una instancia de eliminación directa. Un duelo que se viene repitiendo bastante en los últimos años.

Las estadísticas del fútbol argentino exponen que se trata de un partido que se desarrollo 19 veces en una instancia de donde debía haber un ganador de manera obligatoria. El primero se registró en la semifinal de la segunda división de la temporada 1908, luego volvieron a cruzarse en el 1910 y más adelante en la versión de 1914 de la Copa Jockey Club. El saldo es favorable para el Xeneize con 10 victorias, mientras que la Academia se quedó con 9 jornadas en la cual sus hinchas festejaron de gran manera.

El último partido entre ambos culminó con la victoria de Racing en la Supercopa Internacional

En lo que respecta a la década 20, se puede apreciar que Racing y Boca se cruzaron en los octavos de final de la Copa Libertadores del 2020 con victoria para el Xeneize. Mientras que en el 2021 se vieron las caras en la semifinal de la Copa de la Liga y la Academia avanzó por penales. Al año siguiente en la misma instancia, el conjunto de Capital Federal se impuso en una dramática ejecución desde los doce pasos al imponerse por 6-5.

Los últimos dos duelos del historial son bastante particulares, debido a que Racing se quedó con el Trofeo de Campeones 2022 que culminó con varios jugadores de Boca siendo expulsado sobre el final. A las pocas semanas, los dos clubes viajaron a Medio Oriente para poner en juego la primera edición de la Supercopa Internacional y nuevamente la Academia se quedó con la consagración. Un certamen que luego se disputó en Paraguay y finalmente en su tercera edición se utilizó la cancha de Independiente.

El reglamento de la semifinal

En caso de que los dos equipos empaten a lo largo de los 90 minutos, se decidirá extender la serie a dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si la igualdad persiste, el primer clasificado a la final del Torneo Clausura se definirá por disparos desde el punto penal.

Si Boca gana, cambia la tabla

Por otro lado, se desprende que una clasificación de Boca a la final lo deja cerca de consagrarse campeón del Torneo Clausura y la posibilidad de acceder al cupo de acceso a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esto provocará que Argentinos Juniors también obtenga el mismo beneficio y que River pase a jugar el repechaje. Mientras que Independiente ingresaría a la Copa Sudamericana.

Lo mismo pasará en caso de que Racing avance a la instancia final y se quede con el trofeo, debido a que ingresará al máximo campeonato que se encuentra organizado por la CONMEBOL. Aunque esto provocará un suceso que los hinchas mirarán con cierto fastidio, ya que le dejarán el cupo de la Sudamericana a Independiente que hasta el momento se quedó afuera de toda competencia internacional.