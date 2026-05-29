Aumento para guardias de seguridad privada: cuánto cobran en junio 2026

Seguridad privada con aumento en junio

La actividad de seguridad privada volvió a actualizar sus salarios en la Argentina y los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07 cobrarán en junio de 2026 con nuevos aumentos definidos en la última negociación paritaria.

El acuerdo fue firmado entre la Unión del Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), y establece incrementos escalonados durante el primer semestre del año, junto con sumas no remunerativas y adicionales específicos para la actividad.

La actualización salarial también incluye un adicional vacacional extraordinario, mantiene vigente el convenio colectivo durante todo 2026 y deja abierta una cláusula de revisión para volver a discutir salarios si se producen cambios importantes en la situación económica.

Cuánto cobra un vigilador privado en junio de 2026

Según las escalas oficiales, el salario bruto de un vigilador general llegará a $1.644.650 en junio de 2026. En categorías con mayores responsabilidades, como vigilador principal, administrativo o instalador de sistemas electrónicos, los ingresos superarán ampliamente los $1,75 millones mensuales. Las nuevas escalas salariales de junio quedaron establecidas de la siguiente manera:

Vigilador General: $1.644.650

Vigilador Bombero: $1.721.000

Administrativo: $1.757.100

Vigilador Principal: $1.796.300

Verificación de Eventos: $1.721.000

Operador de Monitoreo: $1.721.000

Guía Técnico: $1.757.100

Instalador de Sistemas Electrónicos: $1.796.300

Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.644.650

Los aumentos impactan tanto sobre el salario básico como sobre viáticos y sumas no remunerativas incorporadas dentro del acuerdo firmado para el primer semestre del año.

Salarios con aumento en junio

Cómo impactan las sumas no remunerativas

Uno de los ejes centrales de la paritaria 2026 es el pago de montos identificados como “Suma No Remunerativa – Acuerdo 2026”, que se liquidan mensualmente entre enero y junio. Estas sumas presentan características particulares:

No integran el cálculo del aguinaldo.

No impactan sobre vacaciones, horas extras ni indemnizaciones.

Sí realizan aportes sindicales y de obra social.

En jornadas reducidas se pagan proporcionalmente.

El monto correspondiente a junio se incorporará al salario básico desde julio de 2026.

El esquema busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores de seguridad privada en un contexto donde la inflación continúa afectando los ingresos reales del sector. El acuerdo salarial también incorporó un adicional vacacional extraordinario para los trabajadores alcanzados por el convenio.

Los valores definidos son:

Mayo 2026: $19.480 por día de vacaciones.

Desde junio 2026: $19.920 por día de vacaciones.

Este beneficio tiene carácter remunerativo y podrá pagarse por hasta 21 días de licencia anual.

Seguridad privada: el monto a cobrar en junio

Cómo queda el Fondo de Ayuda Solidaria

UPSRA y CAESI también resolvieron mantener de manera transitoria el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS) previsto en el artículo 31 del convenio colectivo. Entre enero y junio de 2026, el aporte equivaldrá al 1% mensual del salario básico del vigilador general y se aplicará únicamente durante ese período.

Cuándo vuelven a negociar salarios

El acta paritaria establece una nueva instancia de negociación desde el 20 de mayo de 2026 para discutir los salarios correspondientes al segundo semestre. Además, las partes dejaron abierta una cláusula de revisión que permitirá reabrir la discusión si se producen variaciones económicas significativas o cambios importantes en la inflación.

En paralelo, la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) también confirmó aumentos escalonados para el primer semestre y ratificó que los salarios del sector alcanzarán niveles similares a los acordados en UPSRA.