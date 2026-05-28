Orgullo formoseño: el nadador Mauricio Arias alcanzó el podio en la Copa Pacífico de Aguas Abiertas en Paraguay

El deporte de Formosa vuelve a sonar con fuerza en el plano internacional gracias a la destacada actuación del nadador Mauricio Arias, representante del Club Natalú, quien logró un doble podio en la 2ª Edición de la Copa Pacífico de Aguas Abiertas. La competencia se desarrolló en el imponente escenario natural de El Delta, en Nueva Asunción (Paraguay), donde Arias completó la exigente distancia de 10 kilómetros. Su rendimiento le permitió finalizar en la segunda posición de la clasificación general y también en su categoría.

La carrera reunió a nadadores de distintos países en un circuito de alta exigencia física, con distancias de 10, 7,5, 5 y 3 kilómetros. En este contexto, el formoseño supo administrar el esfuerzo desde la largada, adaptarse a las corrientes del río y mantener un ritmo constante hasta la llegada.

Ese desempeño lo consolidó como uno de los referentes regionales de la disciplina, en una competencia organizada por el Pacífico Club que funcionó como un verdadero termómetro internacional.

Preparación y entrenamiento

El resultado en Paraguay no es un hecho aislado. Forma parte de un plan de entrenamiento de largo plazo que tiene como objetivo la participación de Mauricio Arias en competencias de élite en Rusia, dentro del circuito X-Waters. El nadador viene desarrollando una preparación intensa junto a su equipo técnico, enfocada en resistencia, técnica y adaptación a aguas abiertas de gran exigencia. Su desempeño reciente confirma que el proceso avanza de manera sólida.

El crecimiento del atleta también se apoya en el acompañamiento institucional. La provincia de Formosa ha brindado asistencia para su participación en competencias fuera del territorio, además de contar con infraestructura deportiva como la Piscina Olímpica, clave para el desarrollo de nadadores de alto rendimiento.

Con el subcampeonato asegurado, el nadador formoseño regresará a los entrenamientos de alta intensidad para ajustar detalles técnicos de cara a sus próximos desafíos en el exterior. El camino hacia Rusia exige continuidad, disciplina y roce internacional, tres factores que Arias viene consolidando con resultados concretos en cada competencia. Su actuación en Paraguay reafirma ese crecimiento y posiciona a Formosa en el mapa de la natación de aguas abiertas.

Cómo será la competencia en Rusia

El desafío internacional que afrontará el nadador formoseño Mauricio Arias en el circuito X-Waters de Rusia tendrá como escenario el río Volga, el más extenso de Europa y uno de los espacios más emblemáticos de las aguas abiertas a nivel mundial. La competencia se desarrollará los días 24 y 26 de julio de 2026, en el marco del calendario habitual del circuito, en un entorno natural completamente abierto, con recorridos señalizados mediante boyas y sin referencias fijas, lo que exige una constante orientación durante la prueba.

La competencia contempla distancias que van desde los 3 hasta los 10 kilómetros, siendo esta última la modalidad de fondo más exigente y de mayor jerarquía dentro del evento. El recorrido se caracteriza por un caudal amplio, presencia de corrientes variables y condiciones que pueden modificarse durante el desarrollo de la carrera, factores que elevan significativamente el nivel técnico y físico de la exigencia.

En ese contexto, los nadadores deben afrontar además temperaturas de agua que suelen oscilar entre frías y templadas según la época del año, junto con la exposición prolongada a un entorno natural abierto. La combinación de resistencia, estrategia y adaptación convierte a la etapa del Volga en una de las más exigentes del calendario internacional de X-Waters, donde Arias buscará medirse con atletas de alto nivel mundial.