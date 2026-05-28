Neymar se perderá los amistosos de Brasil y el primer partido del Mundial

Imagen de archivo del futbolista brasileño Neymar durante un partido del Campeonato Brasileiro entre Santos y Coritiba, en el Neo Quimica Arena, Sao Paulo, Brasil.

​Neymar ha sido descartado para los próximos amistosos de Brasil y se perderá el primer partido del ‌Mundial, después de que ‌las pruebas médicas revelaran una lesión de grado dos en la pantorrilla, según informó el jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El médico de la CBF, Rodrigo Lasmar, dio la noticia antes de la rueda de prensa de los jugadores, confirmando que el delantero de 34 años se ​enfrentará a dos o ⁠tres semanas más de baja.

"Neymar se presentó ayer aquí, ‌en Granja Comary, se sometió a todas ⁠las pruebas médicas, que concluyeron con ⁠una resonancia magnética que reveló una lesión de grado dos en la pantorrilla, no solo una inflamación. Se espera que ⁠reciba el alta en dos o tres semanas", ​dijo Lasmar, que no precisó si el ‌jugador podría ser descartado de ‌la convocatoria.

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Neymar se incorporó al equipo el martes, pero ⁠se perdió la primera sesión de entrenamiento del miércoles y fue enviado a una clínica privada en Teresópolis para someterse a pruebas de imagen tras quejarse de hinchazón ​en la ‌pantorrilla derecha.

Según Lasmar, la resonancia magnética no mostró hinchazón, como se había informado anteriormente, sino una distensión de grado 2 en la pantorrilla, una lesión moderada que implica un desgarro parcial de las ⁠fibras musculares y que requiere reposo y rehabilitación.

El diagnóstico difiere del presentado por el Santos antes del anuncio de la convocatoria. El médico del club, Rodrigo Zogaib, había afirmado que el problema era simplemente una inflamación y que Neymar llegaría en condiciones de comenzar a entrenar el martes.

En cambio, el máximo goleador ‌de todos los tiempos de Brasil se perderá el amistoso del domingo contra Panamá en el Maracaná y el siguiente encuentro contra Egipto en Cleveland. También está prácticamente descartado para el primer partido en el Mundial contra Marruecos el 13 ‌de junio en Nueva Jersey. Brasil está encuadrado en el Grupo C, junto a Haití y Escocia.

El seleccionador Carlo Ancelotti tampoco ‌podrá contar con ⁠los defensas Gabriel Magalháes y Marquinhos ni con el delantero Gabriel Martinelli para el partido ​del domingo debido a su participación en la final de la Liga de Campeones este fin de semana entre el Arsenal y el París Saint-Germain.

(Editado en español por Carlos Serrano)