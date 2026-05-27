Salió a festejar el triunfo de la Selección en el Mundial 2022, pero casi se muere por una caída: la historia de un milagro

El 18 de diciembre de 2022, mientras más de un millón de personas se congrebaban en el centro de la Ciudad de Buenos Aires para festejar el Mundial obtenido por la Selección Argentina de fútbol en Qatar, la vida de Dennise Borgognone podría haber cambiado para siempre. Entre la alegría y los cánticos por el trofeo tras la agónica final ante Francia, sufrió un accidente de moto que le causó numerosas lesiones de gravedad y casi le provoca la muerte: sin saberlo, se convirtió en una de los "sobrevivientes" de esa jornada.

"Hoy, ya cuatro años después, es graciosísimo", comenta entre risas justo antes de comenzar su entrevista con El Destape en el departamento en el que vive con su novio. La jornada comenzó normalmente, preparándose para ver el partido junto a su familia, algo que para ella es "una tradición familiar, algo que nos acompaña desde siempre". "Ese día vimos la final con toda mi familia, estábamos extasiados. Apenas terminó el partido y yo dije: 'me voy al Obelisco'. Le pedí a mi mamá una bandera de Argentina y les dije me iba con mi novio que, en ese momento, todavía no conocía a mis papás. Él me pasaba a buscar en moto, yo me sentía en 'Tres metros sobre el cielo' con mi chico...", contó.

A pesar de que no se describe como una gran fanática de la 'Albiceleste', a 'Den' sí la moviliza un sentimiento más vinculado con lo patriótico. "Soy muy argentina: todo lo que conlleva a lo popular y lo pasional que tiene este país a mí me termina conectando". Eso sí: como hincha de Independiente, prefiere "mil veces" que el cuadro de Avellaneda salga campeón de la Copa Libertadores.

"Cuando agarré la bandera mi mamá me miró y me dijo: '¿Te vas a ir con una bandera en moto? ¿No es peligroso?'", continuó. Y la respuesta fue 'no mamá, qué mala vibra que sos. Acabamos de ganar el Mundial y vos ya estás tirando mala energía'. Esas fueron las últimas palabras que yo le podría haber dicho a mi vieja".

Y así, arrancó. El viaje junto a su novio marchaba sin problemas hasta que ingresaron a la Ciudad, donde la muchedumbre comenzó a tomar forma en todas las calles y veredas. "Llegando al Obelisco tuvimos que bajar la velocidad de golpe por la cantidad de gente que había. La bandera deja de flamear y se engancha con la rueda de la moto: en ese punto me dejo caer, me arrastré por todo el asfalto y quedé abajo con la bandera ahorcándome. Todo el mundo alrededor gritaba: '¡Se muere, por favor ayúdenla!'". Es muy loco para una persona escuchar a todo el mundo alrededor gritando que te estás por morir", recordó Borgognone.

Después de que una persona con un cuchillo logró cortarle la bandera, Denisse se dio cuenta de que tenía la cadera salida de lugar. Con mucho esfuerzo, su novio logró moverla de la autopista ("lo mejor que podría haber hecho", recuerda) pero el calvario recién comenzaba: entre el caos de gente y movimiento de vehículos, estuvo dos horas a un costado del camino, con la tibia y un dedo del pie también rotos y sin posibilidad de que alguien la acerque hasta un hospital para tratar sus heridas. "Siempre estuve consciente", rememoró.

- ¿Qué recordás de esas dos horas hasta que te pudieron atender?

Entraba como en un loop: a veces estaba tirada cantando y al rato me ponía a llorar. Alrededor nadie se daba cuenta de lo que me pasaba porque, si bien en Argentina somos muy solidarios, yo estaba en pleno San Juan y 9 de Julio, en el piso... podía estar borracha tranquilamente. Lo único que tenía era todo el cuello lastimado por la bandera, y cuando dos chicas me vieron, se acercaron y me preguntaron: '¿Che, estás bien? ¿Te hizo algo (por el novio)?'. Me acuerdo de que esas fueron las únicas chicas que sacaron hielos de su heladerita para que me los pueda poner en las piernas, pero eso habrá pasado una hora después del accidente. El personal policial incluso me decía que no iba a llegar nadie, no me quisieron ayudar. Yo sabía que era verdad pero ni siquiera sentí que intentaran calmarme en esa situación.

- Una vez que pudiste llegar al hospital, ¿qué te dijeron?

Lo primero que me dijo la enfermera fue: '¿Nunca viste Los Increíbles? No hay que usar capa'. Después otra me dijo que si era consciente de que estaba viva de milagro. Yo hasta ese momento había tenido un accidente en moto, algo que le pasa a cualquiera; después me empezar a explicar cómo había sido el latigazo cervical y cómo me había cortado y quemado el cuello... Un montón de situaciones que me podría haber quedado paralítica o me podría directamente haber muerto. Los médicos lograron calmarme y explicarme realmente lo que me había pasado, después me hicieron varios estudios... Estuve un día y medio internada y después un mes en cama en la casa de mis viejos.

-¿Cómo fue todo ese proceso de recuperación hasta que pudiste volver a hacer vida normal?

Me voló la cabeza. Profesionalmente, en ese momento de mi vida estaba en un momento muy bueno laboral y económicamente pero también muy malo en la manera que estaba viviendo mi emprendimiento. Me sirvió mucho para darle valor a la vida, que a veces suena medio cliché pero hasta que no te pasa algo que te hace darte cuenta de las cosas importantes de la vida (tu salud, tu tiempo, tu familia)... Ahí me di cuenta de que realmente no estaba viviendo una vida feliz. Me empecé a cuestionar un montón de cosas respecto de muchas aristas de mi vida: me di cuenta lo mucho que valoraba estar con mi familia, tener ese cuidado, cuando tiempo atrás estaba pensando en irme a vivir afuera. Reestructuré mi vida. Empecé a escribir mucho, pensé en qué vínculos quería mantener... A pesar de lo malo, ese accidente fue muy bueno para mí.

Un mensaje de su mejor amiga ("que nunca me escribe salvo por cosas muy puntuales", dice Denisse), la charla junto a su madre en la camilla del hospital y los mensajes de su hermana hasta altas horas de la madrugada: las imágenes corren sin parar por la memoria y las palabras de la "sobreviviente", una palabra que adopta jocosamente. "Todo el mundo alrededor en la conclusión de 'che, te podríamos haber perdido'. Es muy loco cuando sentís el impacto de lo que tu muerte podría haber provocado en tu círculo más cercano".

Exactamente un año después, Den Borg, como se presenta en redes sociales, decidió contar su historia completa. "Yo sentía un poco de culpa de sentir que no había pensado, tuve que atravesar ese proceso de darme cuenta de todo lo que me dieron mis viejos para que yo me ate una bandera en el cuello y salga a andar en moto. Cuando lo conté por primera vez (sólo lo sabía mi primer círculo) me di cuenta el nivel de historia que era porque me cambió completamente la vida".

El video que publicó en TikTok la reencontró con muchas personas que presenciaron aquel día su accidente; incluso, se contactó con la mujer que traía el cuchillo que le desató la bandera y ella le mostró otro material que había grabado su hija sobre ese momento. "Fue otra cosa que me shockeó de ese día: poder conocer a un montón de gente que fueron mis 'héroes anónimos' cuando no estaba consciente".

Por último, Denisse relató qué significancia tiene para ella hoy aquel accidente: "Para mí fue un punto de inflexión total en mi vida. Haberme dado cuenta a los 23, 24 años que yo no era feliz; creo que eso es algo que le pasa a la gente un poco más de grande. Todo esto me hizo preguntarme: ¿qué estoy haciendo de mi vida?'. Estaba tomando un montón de decisiones que no sabía si me llenaban en la vida que yo quería vivir... Ahí fue cuando mi vida realmente cambió: perdí el miedo de subir contenido porque la gente me juzgue o por lo que puedan llegar a pensar. Ese 2023 empecé con este nuevo proyecto, empiezo a mostrar un poco más mi emprendimiento y todo se empieza a viralizar. Todo fue porque realmente porque me animé a escuchar un poco más lo que quería y no vivir en automático".