UE y varios países convocan a diplomáticos rusos tras orden de Moscú de salida de extranjeros de Kiev

Imagen de archivo de una persona caminando por una calle sembrada de escombros tras un ataque nocturno ruso con misiles y drones en Kiev, Ucrania.

​Alemania, Noruega, Países Bajos y la Unión Europea convocaron el martes ‌a los representantes ‌rusos después de que Rusia amenazara con lanzar ataques contra objetivos en la capital de Ucrania, Kiev, e instara a los extranjeros, incluidos los diplomáticos, a abandonar el país.

Moscú declaró el ​lunes que ⁠tiene la intención de lanzar ataques ‌contra objetivos militares ucranianos y ⁠centros de toma de ⁠decisiones en Kiev, un día después de uno de los bombardeos más intensos de ⁠la ciudad desde que comenzó ​la guerra.

El servicio diplomático ‌de la UE convocó ‌al encargado de negocios ruso, según ⁠informó el martes el portavoz de política exterior del bloque.

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"La amenaza de Rusia a los ciudadanos extranjeros y ​diplomáticos ‌para que abandonen Kiev es una escalada inaceptable", afirmó la portavoz Anitta Hipper en una publicación en la red social X, ⁠en la que instó a Moscú a "dejar de atacar a la población civil".

La delegación de la UE permanece en Kiev, añadió la portavoz.

El ministro de Relaciones Exteriores noruego, Espen Barth Eide, afirmó que había ‌convocado al embajador ruso, Nikolai Korchunov, para abordar "las amenazas explícitas contra el personal extranjero en Ucrania".

Suecia convocó el lunes por la tarde al embajador ruso para "condenar ‌las falsas acusaciones de Rusia sobre violaciones del espacio aéreo en la región nórdico-báltica ‌y las ⁠amenazas de Rusia contra Letonia y otros países de la ​región".

Con información de Reuters