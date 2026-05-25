"El mejor homenaje es defender la Patria": Insfrán encabezó el acto por el 25 de Mayo en Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó este 25 de Mayo el acto oficial por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo en el mástil municipal de la ciudad capital, en una jornada atravesada por mensajes vinculados a la defensa del federalismo, la soberanía nacional y el rol del Estado.

Desde las primeras horas del día, el mandatario provincial recordó la fecha patria a través de sus redes sociales y sostuvo que la Revolución de Mayo de 1810 “marcó el inicio del camino hacia la independencia y la construcción de una Nación libre y soberana”.

"Hoy, a 216 años, seguimos honrando aquel legado con la convicción de que la Patria se defiende con trabajo, compromiso y unidad", expresó.

Fuerte mensaje político durante el acto

El discurso central de la ceremonia estuvo a cargo del ministro de Economía, Hacienda y Finanzas provincial, Jorge Ibáñez, quien cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y llamó a defender la soberanía nacional frente a intereses extranjeros.

"Hoy la dicotomía sigue siendo la misma: Patria o colonia; no podemos aceptar la sumisión ante potencias extranjeras ni la entrega de nuestra dignidad bajo la máscara de una libertad que nos oprime y nos quita derechos", afirmó el funcionario.

Durante su intervención, Ibáñez también criticó la visión económica libertaria y defendió el rol del Estado como motor del desarrollo y la justicia social. “La historia nos enseña que el desarrollo no es fruto del azar ni del mercado, sino de un Estado presente que construya rutas, escuelas y hospitales en toda la geografía de nuestra Nación”, sostuvo.

Defensa de los recursos nacionales y la industria

El ministro provincial convocó además a defender los recursos naturales, el trabajo y los sectores estratégicos del país. "Que este 25 de Mayo nos encuentre unidos en la Argentina que nos merecemos: una Argentina que defienda sus propios recursos naturales, el trabajo, la industria nacional, la ciencia y tecnología, la educación y la salud pública", expresó.

En esa línea, aseguró que el mejor homenaje a los protagonistas de la Revolución de Mayo es “defender y servir a la Patria”. El discurso también incluyó cuestionamientos a decisiones recientes del Gobierno nacional vinculadas a la soberanía sobre recursos estratégicos y al modelo económico impulsado desde la Casa Rosada.

La actividad se desarrolló en el mástil municipal de la ciudad de Formosa con la participación de autoridades provinciales, representantes de fuerzas armadas y de seguridad, delegaciones escolares y vecinos. Insfrán encabezó el izamiento de los pabellones Nacional y Provincial acompañado por la interpretación del Himno Nacional Argentino y del Himno Marcha Formosa a cargo de la banda del Regimiento de Infantería de Monte N°29.

Durante el acto también participó el estudiante Teo Mansilla Heizenreder, alumno de la EPEP N°124 “Coronel Luis Jorge Fontana”, quien recitó la poesía Compartiendo un mismo sueño. La ceremonia concluyó con el retiro de las banderas de ceremonia y un nuevo llamado de las autoridades provinciales a sostener la unidad y la defensa de los intereses nacionales y provinciales frente al actual escenario político y económico.