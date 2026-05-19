Destacan las obras inauguradas en Formosa y destacan la gestión de Insfrán en la provincia: "Un modelo de inclusión”

En un contexto marcado por la crisis económica nacional y el freno de la obra pública impulsado por el Gobierno de Javier Milei, la diputada nacional formoseña de Unión por la Patria, Graciela Parola, destacó la reciente inauguración de siete edificios educativos en colonias rurales de la jurisdicción de General Belgrano y aseguró que las obras reflejan “un proyecto peronista con justicia social”.

Las inauguraciones encabezadas por el gobernador Gildo Insfrán incluyeron escuelas primarias, jardines de infantes y anexos de nivel secundario en las colonias San Pablo, San Isidro y Puesto Ramona. En diálogo con Agenfor, Parola sostuvo que estas obras representan “el contraste” entre un modelo de gestión provincial orientado a la inclusión y las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional.

La legisladora afirmó que las nuevas instituciones educativas muestran “lo que es un proyecto peronista, de inclusión y justicia social”, y remarcó que la provincia mantiene equilibrio fiscal “pensando en el pueblo”. “Como dijo el Gobernador en su discurso, quedó bien ejemplificado lo que es un proyecto peronista, donde hay superávit real porque se piensa en la gente”, expresó.

Reclamos por fondos y defensa del federalismo

La legisladora también cuestionó la reducción de recursos destinados a las provincias y señaló que el Gobierno nacional avanzó con recortes sobre fondos coparticipables mediante resoluciones ministeriales. “Se seguirá con la lucha desde nuestro espacio político”, aseguró, al tiempo que llamó a la ciudadanía a expresarse frente a las medidas de ajuste económico y social.

Por otra parte, Parola consideró que el oficialismo nacional intenta instalar en el Congreso otros debates, como la reforma electoral, con el objetivo de desviar la atención pública de la situación política y económica actual. En ese sentido, sostuvo que las modificaciones propuestas en torno a las PASO y la participación partidaria no afectarían al peronismo.

“Más allá de las discusiones internas, sabemos que a la hora de las elecciones siempre termina prevaleciendo la unidad”, afirmó y consideró que la reforma electoral impulsada por el oficialismo perdió fuerza en el Senado y remarcó que la prioridad debería estar puesta en la crisis económica y social que atraviesa el país: "Hay familias que no tienen para comer".

Críticas al ajuste universitario

Parola se refirió a la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada esta semana en todo el país y valoró la amplia participación. Cuestionó las políticas del Ejecutivo nacional sobre el financiamiento universitario y aseguró que el ajuste impacta directamente sobre el sistema educativo.

"Educación es una de las áreas que viene recortando este Gobierno", sostuvo, y recordó que existe una ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso que fue vetada por el Presidente y posteriormente judicializada. Finalmente, concluyó que desde el espacio de Unión por la Patria continuarán con el impulso a las iniciativas parlamentarias vinculadas a la defensa de la educación pública, las personas con discapacidad, los jubilados y el federalismo.