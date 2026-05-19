Descuentos en zapatillas Adidas de hasta el 50% en un outlet de Buenos Aires: dónde queda y modelos para comprar en mayo 2026

Descuentos en un outlet de zapatillas adidas.

Comprar zapatillas en Argentina dejó de ser una decisión impulsiva para transformarse en una inversión cuidadosamente calculada. Con precios que en locales tradicionales superan fácilmente los $180 mil, los outlets deportivos son un refugio de miles de consumidores que buscan primeras marcas sin destruir el bolsillo.

En ese contexto, el outlet de Adidas ubicado en Distrito Arcos, en pleno barrio porteño de Palermo, empezó a captar cada vez más atención. El combo es potente: descuentos agresivos, modelos clásicos difíciles de conseguir y financiación en cuotas sin interés en un momento donde el crédito volvió a convertirse en una herramienta central para sostener el consumo.

Qué zapatillas Adidas están en oferta y cuánto cuestan: los precios

La marca alemana desplegó una batería de promociones que incluye descuentos escalonados y rebajas directas de hasta el 50% en modelos seleccionados. Además, todas las compras superiores a $150.000 pueden financiarse en 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa, Mastercard y Mercado Pago.

Entre las ofertas más buscadas aparece un clásico absoluto: las Rivalry Low, que bajaron de $149.999 a $74.999. El modelo, inspirado en el básquet retro de los años 80, volvió fuerte en la moda urbana y hoy es uno de los favoritos entre jóvenes y fanáticos del streetwear.

Outlet de Adidas.

También figuran los botines F50 League FG/MG Messi , que quedaron a $74.999 tras un descuento del 50% . Diseñados para césped natural y sintético, forman parte de la línea vinculada al capitán argentino y siguen siendo uno de los productos más demandados del universo fútbol.

, que . Diseñados para césped natural y sintético, forman parte de la línea vinculada al capitán argentino y siguen siendo uno de los productos más demandados del universo fútbol. Las Campus 00s, convertidas en fenómeno viral en TikTok y redes sociales, cuestan $99.999 con 40% de descuento. Algo similar ocurre con las Handball Spezial y las Gazelle Indoor, dos modelos retro que Adidas relanzó con enorme éxito en los últimos años.

Los modelos retro y urbanos que se volvieron furor

La moda deportiva atraviesa una fuerte ola nostálgica y Adidas logró capitalizarla con reediciones de modelos históricos. Las Forum Mid, las Jabbar Low y las Grand Court Lo forman parte de esa tendencia que mezcla estética vintage con uso cotidiano.

Las Grand Court Lo quedaron en $83.999 con 30% de rebaja, mientras que las Forum Mid cuestan $111.999. Las Jabbar Low, inspiradas en el básquet de los años '70, por otro lado, bajaron a $104.999.

El outlet también ofrece zapatillas técnicas para entrenamiento y fútbol. Las Dropset Control Trainer están a $84.999, mientras que las Predator W y las Predator Sala rondan los $109.999 con descuentos del 30% y 40% respectivamente.

Dónde queda el outlet de Adidas y cómo llegar en transporte público: líneas de colectivo y subte

El local está dentro de Distrito Arcos, uno de los polos comerciales a cielo abierto más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. El complejo está ubicado sobre Paraguay y Juan B. Justo, a pocas cuadras de la estación Palermo de la Línea D de subte. Además, más de 20 líneas de colectivo pasan por la zona, entre ellas las líneas 10, 15, 29, 34, 55, 59 y 152.

Para quienes llegan en auto, el paseo cuenta con estacionamiento subterráneo para más de 450 vehículos. Los locales funcionan todos los días de 10 a 22.