Entradas para Dante Spinetta en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe 2026: precios y fecha de cuándo toca

Dante Spinetta dará un tour en las ciudades más importantes del país.

Dante Spinetta se presenta con una serie de shows imperdibles en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El ex integrante de Ilya Kuryaki realiza un tour como parte del lanzamiento de “Día 3”, su más reciente trabajo discográfico, un álbum que refleja la convivencia sonora de un artista raso, con reminiscencias al tango, a la nostalgia porteña, al bolero, a las baladas latinoamericanas, a su clásico funk e incluso a la cuota urbana que tanto inspiró a los artistas de la nueva generación.

Tras el éxito arrollador de "Mesa Dulce", ganador de un Latin Grammy, en este esperadísimo regreso del cantante a los escenarios argentinos, el público podrá experimentar en directo, por primera vez, el viaje sonoro que significa esta nueva ambición artística del compositor y productor argentino, que forma parte de la trilogía que componen "Puñal", "Mesa Dulce" y "Día 3".

Cuándo toca Dante Spinetta en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe 2026

Santa Fe: el 19 de junio en Tribus.

el 19 de junio en Tribus. Córdoba: 20 de junio en Studio Theater en Córdoba.

20 de junio en Studio Theater en Córdoba. Ciudad de Buenos Aires: 26 de junio en Niceto Club.

Precios de entradas para recitales de Dante Spinetta: dónde comprar

Entradas generales: desde $35000

Se pueden comprar en:

Ticketway para Santa Fe .

para . Venti para Buenos Aires .

para . Edenentradas para Córdoba.

La gira de Dante Spinetta en 2026

“Pensando en ella”, “Maldito frenesí”, “Me quedo acá”, “El reset” serán algunos de los temas que podrán escucharse en vivo por primera vez en el tour que realiza el hijo del mítico Luis Alberto Spinetta, con una próxima gira nacional e internacional que promete ser histórica. “Día 3” consolida a este gran referente del funk argentino como un arquitecto del sonido moderno, fusionando arreglos de cuerdas con la frescura de la producción actual. "Día 3" no es solo una continuación de su legado, sino un salto hacia adelante en la música latinoamericana.

El músico presenta su último trabajo.

A cuatro años del estreno de "Mesa dulce", el álbum que lo coronó con el primer Latin Grammy en su recorrido como solista, y con la explosiva colaboración de Juanse en “Me quedo acá”, el artista con más de 30 años de trayectoria presenta por primera vez en su ciudad natal y en otras ciudades del país el trabajo que completa la trilogía comenzada con Puñal en 2017 y seguida por Mesa Dulce en 2022. Y lo hará con grandes músicos, como Axel Introini en teclados, Pablo González en batería, Matías Rada en guitarra y Matías Mendez en bajo.