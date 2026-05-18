Amor de Hombre. El nuevo comic de Deriva Ediciones

Siempre en la búsqueda de artistas que no calzan en los moldes clásicos de la narrativa gráfica y con una impronta fuerte y muy personal, Deriva Ediciones nos trae Amor de Hombre, de IRRA, seudónimo del sevillano Israel Gómez Ferrera.

En esta ocasión, IRRA nos cuenta la historia de Saúl, un joven de escasos recursos económicos quien trabaja en la construcción. Tras la muerte sorpresiva de su madre, recibe la invitación de su tío Simón para vivir y trabajar como electricista con él y su hijo Enrik en la Costa del Sol, en Málaga, concretamente en Fuengirola.

Aunque Saúl intentará adaptarse a su nuevo estilo de vida, no le será para nada fácil. No solamente por su tristeza y sus pocas oportunidades, sino porque pronto descubrirá que su tío y su primo no son quienes pensaba, quienes, de hecho, tienen una relación de lo más inusual y bastante tóxica. Esa relación algo excéntrica, pronto se revelará como un verdadero círculo vicioso de violencia.

¿´Amor de Hombre´? Realmente una ironía. Si algo no vamos a ver dentro de las 120 páginas con las que cuenta la novela gráfica son viñetas en las que se destaquen los afectos. De hecho, todo lo contrario. Lo que al principio solo parecerán instantes algo llamativos asociados a comentarios algo homofóbicos o bien ´machirulos´, pronto se revelarán como situaciones repletas de opresión en las que todo se saldrá de control hasta alcanzar un punto sin retorno.

Ciertamente, la novela gráfica de IRRA se anima a todo, con un estilo noir en el que se destaca la sátira hasta el extremo. No solo por animarse a allanar al camino para prepararnos para el clímax, sino por tomar el tiempo para describir rutinas muchas veces invisibilizadas y naturalizadas en nuestra sociedad. La violencia estará latente todo el tiempo, para expresar las opresiones que a veces viven ciertos hombres perpetradas por otros y que no se animan a denunciar. La verdad, todo muy fuerte, pero una novela absolutamente necesaria para repensar las masculinidades tóxicas y los vínculos asimétricos del mundo patriarcal.

Con todos sus condimentos, Amor de Hombre resulta en un relato absolutamente crudo y visceral, probablemente por el origen mismo de la obra. Según cuenta IRRA en la información adicional a la publicación, el origen de Amor de Hombre fue un guion escrito por el hermano Dabí, titulado Wentworth. Ese guion, se basa en experiencias reales que los hermanos vivieron durante en 2006 en la Costa del Sol mientras trabajaban de cerrajeros. Aunque la mayor parte de la historia es pura ficción, el guion recupera el entorno dramático que vivieron, que puede decirse que luego IRRA ´lava´ un poco en su novela gráfica para desarrollar un relato que apela a la crítica social con un tono satírico.

La historieta de IRRA apela a propuesta visual totalmente vívida, cuyas tonalidades cálidas hacen de cada una de las páginas una experiencia impactante. El naranja domina toda la obra; tanto así que muchas viñetas parecen tener prendida una llama a punto de explotar, algo que pasará en el clímax de la obra. Las expresiones y gestos de los personajes terminan de construir una atmósfera totalmente tensa, lo que se fusiona con un trazo por momentos más o menos definido pero que hace uso de las luces y sombras de una manera muy correcta en cuanto a la historia que se quiere contar.

Hasta aquí, la nueva apuesta de Deriva se despliega como una obra totalmente necesaria, no solo por su capacidad de describir situaciones totalmente realistas y cotidianas sino por su crítica a las masculinidades tóxicas y a los vínculos asimétricos y violentos entre hombres que a veces se replican sin ninguna reflexión.

Se puede conseguir la preventa de Amor de Hombre en la web de la editorial hasta el 8 de junio, con envíos a todo el país o bien retiro gratuito por Córdoba Capital, Rosario, C.A.B.A y Mar del Plata.