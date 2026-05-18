Real Madrid anuncia adiós de Carvajal, que será despedido por el Bernabéu

Imagen de archivo del defensa del Real Madrid Dani Carvajal levantando el trofeo de la Liga de Campeones tras ganar en la final al Borussia Dortmund en el estadio de Wembley, Londres, Reino Unido.

​El capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, dejará el club al final de la temporada, poniendo ‌así fin a ‌una brillante trayectoria de 23 años en la que ha conseguido seis títulos de la Liga de Campeones.

El lateral derecho español, que se incorporó al club cuando tenía 10 años, pasó 10 temporadas en la cantera antes de marcharse para jugar una ​temporada en el ⁠Bayer Leverkusen en 2012. Regresó un año después ‌para pasar las siguientes 13 temporadas con ⁠el primer equipo, donde conquistó ⁠27 títulos en uno de los periodos más exitosos de la historia del club.

"El Real Madrid C. F. ⁠y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado ​poner fin a una etapa maravillosa ‌como jugador de nuestro club ‌al término de la presente temporada", declaró el ⁠club blanco en un comunicado el lunes.

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Carvajal es uno de los cinco únicos jugadores que han ganado seis Copas de Europa y fue una ​figura clave ‌en el extraordinario éxito madridista en la Liga de Campeones durante la última década.

Jugó 450 partidos, marcó 14 goles y, en 2024, fue nombrado mejor jugador de la final de ⁠la Liga de Campeones, en la que marcó un gol que ayudó al Real Madrid a conquistar su 15.º título continental, ampliando así su récord.

En las últimas temporadas, sin embargo, le ha costado recuperar su ritmo tras una devastadora lesión de rodilla sufrida en los ‌últimos instantes de un partido de LaLiga contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu en 2024. Con la selección española, Carvajal disputó 51 partidos internacionales, ganando la Eurocopa en 2024 y la Liga de Naciones en ‌2023.

El presidente del club "merengue", Florentino Pérez, lo describió como "una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su ‌cantera", y añadió: "Esta ⁠es y será siempre su casa".

El Santiago Bernabéu rendirá homenaje a Carvajal el sábado ​durante el último partido de LaLiga de la temporada del Real Madrid contra el Athletic de Bilbao.

Con información de Reuters