Responsables de derechos de la FIFA visitan India, sin acuerdo aún para transmitir el Mundial: fuentes

Imagen de archivo del logo de Nueva York/Nueva Jersey para la Copa Mundial de la FIFA 2026, durante un acto en Times Square, Nueva York, EEUU.

Por Aditya Kalra y ​Munsif Vengattil

DELHI, 18 mayo (Reuters) - Tres fuentes afirmaron el lunes que responsables de derechos audiovisuales de la ‌FIFA visitarán India esta ‌semana, antes del Mundial del próximo mes, para el que el organismo rector del fútbol aún no ha cerrado un acuerdo de transmisión debido a diferencias en cuanto a los precios.

Millones de aficionados al fútbol en India corren el riesgo de no poder ver el torneo debido ​a un punto ⁠muerto en las negociaciones sobre los derechos de transmisión. ‌China Media Group, la empresa matriz de ⁠la cadena estatal china, cerró la ⁠semana pasada un acuerdo para emitir el Mundial, poniendo fin al enfrentamiento sobre los derechos televisivos en ese país.

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Las tres ⁠fuentes, conocedoras de los planes de la FIFA, indicaron ​que los responsables de derechos audiovisuales ‌se encuentran en India, aunque ‌no quedaron claros los detalles sobre con quiénes se ⁠reunirán ni la agenda exacta.

En una declaración a Reuters, la FIFA afirmó que había cerrado acuerdos con cadenas en más de 180 territorios y que las conversaciones ​en India ‌sobre la venta de los derechos de transmisión siguen en curso y "deben permanecer confidenciales en esta fase".

Las negociaciones entre la empresa conjunta Reliance-Disney, la mayor empresa de medios de comunicación india, y la ⁠FIFA no se han materializado, y Sony, otro actor importante, se ha abstenido de presentar una oferta, según informó anteriormente Reuters.

La empresa conjunta Reliance-Disney ofreció 20 millones de dólares por los derechos de la FIFA. Esto provocó un desacuerdo, ya que la FIFA había solicitado inicialmente 100 millones de dólares, ‌pero al final buscaba al menos unos 60 millones, según informó Reuters.

No está claro si la FIFA se reunirá con la empresa conjunta Reliance-Disney. La empresa, liderada por Reliance , del multimillonario Mukesh Ambani, se ha negado a hacer comentarios.

La ‌Copa del Mundo comienza el 11 de junio, lo que deja solo tres semanas para cerrar el acuerdo, instalar la infraestructura ‌de transmisión y ⁠vender el inventario publicitario. Con unos 85 millones de aficionados, el fútbol es popular en ​India, pero va a la zaga del críquet, que cuenta con 492 millones de aficionados, según un informe de 2024 de Deloitte y Google.

(Editado en español por Carlos Serrano)