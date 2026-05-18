Tras escapar de la guerra en Irán, el máximo goleador de Haití sueña con anotar en el Mundial

FOTO ARCHIVO: Amistoso internacional - Haití - Islandia

El máximo goleador ​de la historia de Haití, Duckens Nazon, ya estaba abrochado en su asiento, con el avión en la pista del aeropuerto de Teherán listo para despegar, cuando su teléfono se iluminó con un mensaje de un amigo que jugaba ‌en Israel.

"La alarma, la alarma de guerra en ‌Israel, acababa de sonar", recordó Nazon, de 32 años, que le dijo su amigo. "Le dije: 'Vaya, qué suerte tengo, porque ahora mismo estoy en el avión, listo para despegar'".

Diez segundos después, su suerte se acabó.

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"El jefe de cabina dijo: 'Todo el mundo tiene que bajar del avión. Ha empezado la guerra. El espacio aéreo está cerrado'", contó Nazon a Reuters. "Y ahí es cuando entras en modo supervivencia".

Nazon, que juega en el Esteghlal FC de Teherán, intentaba llegar a París para conseguir un visado antes del Mundial, en el que Haití competirá tras 52 años de ausencia.

En su lugar, emprendió una huida improvisada por carretera que le llevaría a atravesar un ​país en guerra y salir por ⁠Azerbaiyán.

Para Nazon, el peligro era inmediato, pero la adrenalina atenuó el miedo. Su principal preocupación era ponerse en contacto con ‌su esposa marroquí y sus cuatro hijos para hacerles saber que estaba a salvo, después de que ⁠regresaron a Marruecos tras haber tenido dificultades para establecerse en Teherán, una ⁠decisión que ahora considera crucial.

"Estoy muy feliz y contento de que mi familia no estuviera conmigo en ese momento", dijo el exdelantero del Coventry City. "Cuando estás solo, puedes pensar más rápido y moverte más rápido".

Tras ser obligado a bajar del avión, Nazon se ⁠topó con su compañero de equipo Munir El Haddadi, que había tenido que desembarcar de otro vuelo. Su instinto ​era abandonar el país lo antes posible, pero el club tenía que organizar el transporte ‌para varios jugadores.

Volvieron en coche hacia Teherán mientras otros intentaban ‌huir.

"Tomamos la autopista de camino a la ciudad, y la otra autopista estaba bloqueada durante kilómetros", dijo Nazon. "Nadie quería entrar ⁠en la ciudad porque las bombas estaban cayendo allí".

Mientras conducían, vio explosiones cerca.

"Vimos una a 100 metros de distancia", dijo. "Cuando lo piensas después, es un poco... ¡guau!".

HAITÍ CLASIFICA AL MUNDIAL TRAS 52 AÑOS DE ESPERA

Con las comunicaciones prácticamente interrumpidas, Nazon tuvo un breve momento de conexión a través del teléfono de un responsable de seguridad del equipo.

En ese tiempo, se puso en contacto con su ​familia, le pidió a ‌su mujer que le reservara un vuelo desde Azerbaiyán y compró una eSIM con la esperanza de que tuviera cobertura cerca de la frontera, una decisión que cree que le salvó la vida.

Tras horas de espera por un transporte retrasado, emprendió un largo viaje en coche hacia Azerbaiyán.

"En total, pasé unas 20 horas en la carretera", dijo. "Veía algunos destellos... en el cielo".

En la frontera, los funcionarios se negaron a dejarlo pasar y le exigieron documentación ⁠adicional, pero gracias a la señal intermitente de su eSIM de Azerbaiyán logró ponerse en contacto con la embajada francesa y sus representantes, lo que finalmente le permitió salir del país.

Dos días después, tomó un vuelo a París.

La experiencia le ha hecho reflexionar sobre el costo humano del conflicto.

"La gente pierde la vida, pierde a su familia... ¿para qué?", dijo. "Rezo por la paz".

Su futuro a nivel de clubes sigue siendo incierto. A Nazon aún le queda un año de contrato con el Esteghlal y dijo que volvería si la situación se estabilizaba.

"Si la guerra termina y vuelve la calma, volveré a jugar al fútbol", dijo.

Por ahora, su atención se centra en la Copa del Mundo ‌de Estados Unidos, Canadá y México.

La clasificación de Haití ha puesto fin a una espera de 52 años —lograda a pesar de haber disputado todos sus partidos fuera de casa debido a la violencia de las bandas—, un hito que a Nazon le cuesta asimilar por completo.

"Ni siquiera tengo palabras para describirlo", dijo. "Creo que el día que me dé cuenta será cuando esté en el campo y me digan que es un partido del Mundial".

"SE ME PONE LA PIEL DE GALLINA"

Haití, que comparte grupo con Brasil, Marruecos y Escocia, se enfrenta ‌a una tarea titánica, pero Nazon insiste en que no se dejarán intimidar.

"No le tenemos miedo a nadie", afirmó. "Venimos con humildad, pero también con orgullo porque somos haitianos".

Lleva ese orgullo desde su infancia en Poissy, un barrio obrero al oeste de París que él describe como "una especie ‌de gueto", y de sus raíces ⁠haitianas, ya que sus dos padres nacieron allí. Su ídolo es el delantero brasileño Ronaldo y Nazon también es un número nueve, como el ganador del Mundial.

Ahora, como máximo goleador de la historia de ​Haití con 44 goles en 80 partidos, persigue un sueño más.

"Quiero marcar en el Mundial", dijo. "No importa contra quién".

Cuando se le preguntó si estaba deseando hacer sentir orgullosos a los haitianos, que han soportado años de inestabilidad política y dificultades, se quedó en silencio. "Se me pone la piel de gallina", dijo. "Esta emoción es increíble".

Con información de Reuters