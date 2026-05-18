José Mourinho vuelve a Real Madrid como DT a ordenar el vestuario: hasta cuándo firma

José Mourinho vuelve a Real Madrid como entrenador.

José Mourinho vuelve a Real Madrid como entrenador después de 13 años, ya que dirigió al plantel de la "Casa Blanca" entre el 2010 y el 2013. En medio de la crisis que afecta al plantel profesional que integra el argentino Franco Mastantuono, el director técnico portugués de 63 años reemplazará a Álvaro Arbeloa en el banco de los suplentes.

De acuerdo con la información del reconocido periodista deportivo italiano Fabrizio Romano, "Mou" firmará el contrato hasta el 30 de junio del 2028, luego de salir de Benfica de su país. Es inminente el sello del vínculo por dos temporadas, ya que "The Especial One" viajará a la capital de España para cerrar el convenio una vez que termine el encuentro entre el elenco blanco y Athletic Bilbao en el estadio Santiago Bernabéu, que será el sábado 23 de mayo.

José Mourinho vuelve a Real Madrid como entrenador.

Mourinho se enfrentó dos veces con Real Madrid en la vigente Champions League como DT de Benfica, tanto en la fase de liga inicial como luego en los 16avos de final, cuando el "Merengue" avanzó a los octavos. Ahora, será el encargado de liderar una plantilla repleta de estrellas mundiales como Kylian Mbappé, Vinicius, Federico Valverde, Thibaut Courtois, Jude Bellingham y Rodrygo, entre otros.

Poner orden en el vestuario, la primera misión de Mourinho en Real Madrid

La relación entre los jugadores del plantel puertas adentro está completamente rota, según apuntaron los principales medios de comunicación deportivos desde España. Un claro ejemplo de ello fue la pelea entre Valverde y Aurélien Tchouaméni, que terminó con el mediocampista uruguayo inconsciente y luego hospitalizado.

También se filtraron versiones acerca de los cuestionamientos a Mbappé por irse una semana de vacaciones con su novia, la famosa actriz española Ester Expósito, en una semana en la que el Madrid debía ganarle sí o sí a Barcelona como visitante para seguir con chances en LaLiga. Si bien el delantero francés estaba lesionado y no podía jugar, llamó la atención que al menos no acompañara a sus compañeros en esa semana tan decisiva. Lo concreto es que ahora, de la mano de "Mou", el presidente Florentino Pérez irá por refuerzos en el mercado de pases luego de una temporada caótica y sin títulos.

Los números de Mourinho en Real Madrid