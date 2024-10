Jose Mourinho confesó la sorpresa que le causó un equipo del fútbola argentino al que fue a ver en el pasado.

El fútbol argentino suele ser reconocido en el mundo por la pasión que se genera en los partidos y, en ese sentido, quien sorprendió fue nada más ni nada menos que José Mourinho. El portugués, entrenador de Galatasaray de Turquía, reveló su fascinación con una hinchada durante una visita secreta que realizó a nuestro país.

En una entrevista con el portal Smartsoft, el ex Real Madrid y Manchester United dio detalles de los lugares del mundo que más le gustaron en pleno viaje a este territorio, que hasta el momento se desconocía. "He estado en Argentina una vez, no para jugar. Nunca jugué en Argentina pero estuve hace muchos, muchos años en Rosario. Vi un partido entre Rosario Central y Atlético Mineiro, en una de las copas de Sudamérica. No la Libertadores, la otra”, comenzó diciendo.

Aunque no lo aclaró, según su relato podría tratarse del cruce por la Copa Conmebol de 1995, en la que el "Canalla" ganó 4 a 0 y gritó campeón tras la tanda de los penales. “Recuerdo un ambiente increíble, una pasión enorme”, continuó "Mou" sobre su recuerdo del Gigante de Arroyito de aquella noche copera.

Horacio "Petaco" CArbonari festeja uno de sus dos goles, en la histórica remontada ante Mineiro.

Sin embargo, también reconoció que uno de sus temas pendientes es presenciar uno de los clásico de Buenos Aires y agregó: "Me gustaría estar en uno de los grandes partidos, si fuera posible en el estadio de Diego, donde Diego hizo historia. Es algo que algún día me gustaría hacer”. Con Maradona, el exentrenador de Real Madrid forjó una gran amistad con los años y, auque tampoco lo detalló, debería referirse a algún encuentro de Boca Juniors o Argentinos Juniors.

Mourinho, que dirigió a varios futbolistas de nuestro país, sobre todo en Inter de Italia, dejó una reflexión sobre las características de los argentinos: "No puedo decir que haya un tipo de jugador argentino porque, por ejemplo, no se puede comparar la creación, el talento creativo de (Ángel) Di María con, por ejemplo, el físico de (Javier) Zanetti o la táctica de Zanetti". "No se puede comparar”, agregó.

Si bien no quiso realizar comparaciones, el estratega luso destacó un ítem particular que hace lucir a los argentinos por sobre el resto de los países: "Son competitivos, han nacido para competir... Mezclan el talento futbolístico con la mentalidad correcta, la agresividad correcta". "Para ellos, el fútbol es algo serio, no sólo diversión”, completó "Mou".