Escándalo en Real Madrid: acusan a un argentino de ser el "topo" del vestuario

Real Madrid vive una fuerte interna y un argentino quedó señalado como posible responsable de filtrar información del vestuario.

El clima en Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años y ahora un argentino quedó en el centro de la polémica. Santiago Solari, exfigura de River Plate y actual integrante de la estructura institucional del club español, fue apuntado por medios catalanes como supuesto responsable de las filtraciones internas del vestuario, tras la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Real Madrid volvió a quedar envuelto en una fuerte polémica puertas adentro. Lo que comenzó como un conflicto aislado dentro del vestuario se transformó en una novela que domina la agenda deportiva española y genera preocupación en la dirigencia encabezada por Florentino Pérez.

Durante las últimas horas aparecieron nuevas imágenes de Valverde tras el episodio ocurrido en un entrenamiento y también Tchouaméni utilizó sus redes sociales para expresar su malestar luego de recibir una sanción económica del club.

Sin embargo, la situación escaló todavía más cuando el diario catalán Sport publicó una información que involucra directamente a Santiago Solari. El medio aseguró que dentro de Real Madrid sospechan que el argentino sería quien filtra información sensible a la prensa española.

La acusación generó un enorme revuelo porque Solari mantiene un vínculo histórico con el club y actualmente forma parte de la estructura institucional del Merengue.

Por qué Santiago Solari quedó apuntado

El artículo publicado por Sport, firmado por el periodista Alejandro Alcázar, sostiene que el "Indiecito" Solari se convirtió en una figura incómoda dentro de la dirigencia del Real Madrid.

Según la información, en el club creen que el exentrenador estaría detrás de filtraciones recientes relacionadas con una posible reestructuración deportiva. Entre ellas aparece la versión difundida por El Larguero, programa de Cadena SER, que aseguró que la institución analizaba incorporar un director deportivo.

Aquella noticia provocó un fuerte impacto mediático y obligó al Real Madrid a emitir un comunicado oficial para desmentir categóricamente la información. Desde entonces, las sospechas internas crecieron y algunos sectores del club comenzaron a mirar de reojo a Solari, quien actualmente no tiene un rol claramente definido dentro de la estructura deportiva.

El presente incómodo de Solari en España

Solari regresó al Real Madrid en noviembre de 2022, pocos meses después de su salida del América de México. Florentino Pérez decidió reincorporarlo con un cargo ligado al área futbolística y el anuncio generó expectativas importantes dentro de la institución.

Sin embargo, con el paso del tiempo perdió protagonismo. Primero estuvo vinculado a la cantera y luego quedó relegado a tareas institucionales y protocolares como embajador del club.

Según Sport, la falta de un puesto concreto comenzó a incomodar tanto a Solari como a algunos dirigentes del Real Madrid. Incluso, el medio catalán asegura que dentro de la institución ya evalúan una posible salida del argentino, aunque él prefiere esperar una nueva oportunidad para volver a dirigir.

El exvolante ofensivo, que brilló en River Plate antes de su paso por Europa y que jugó en San Lorenzo, sigue siendo una figura respetada por parte del madridismo, aunque esta situación amenaza con desgastar su imagen interna.

Valverde dejó entrever la existencia de un “topo”

El primero en deslizar públicamente que existen filtraciones dentro del vestuario fue Valverde. El mediocampista uruguayo publicó un mensaje en redes sociales luego del incidente con un compañero durante una práctica.

“He tenido un incidente producto del cansancio y la frustración. Son cosas normales de un vestuario, pero evidentemente hay alguien detrás que sale rápido a contarlo”, escribió el futbolista en una historia de Instagram.

Sus palabras alimentaron todavía más las versiones sobre divisiones internas y dejaron abierta la sospecha de que alguien cercano al plantel estaría filtrando situaciones privadas. La declaración de Valverde tomó fuerza rápidamente en España y terminó potenciando la teoría instalada por algunos medios catalanes.

El silencio de los medios madrileños y una novela abierta

Hasta el momento, los medios más vinculados al día a día del Real Madrid, como Marca y As, evitaron profundizar sobre la acusación contra Santiago Solari. Ese silencio llamó la atención en España y alimentó todavía más las especulaciones alrededor del conflicto interno que atraviesa el club.

Mientras tanto, la tensión en el vestuario parece lejos de terminar. Cada nuevo episodio expone diferencias internas, malestar entre futbolistas y una creciente preocupación dirigencial por la imagen institucional del equipo más ganador de Europa.

En medio de ese escenario, Santiago Solari quedó inesperadamente en el centro de una polémica que amenaza con seguir sumando capítulos en las próximas semanas.