Se pudrió todo en el Real Madrid: negocia a un DT para ponerle fin al problema en el vestuario

El conjunto español se cansó de experimentar y apuntará nuevamente a un entrenador de gran recorrido por Europa.

Una temporada que se encuentra a punto de cerrarse sin títulos y con varios problemas de vestuario, que incluyen golpes, expone que el Real Madrid está negociando de manera activa con un entrenador de jerarquía internacional con el fin de obtener orden. No se trata de un nombre más, sino de una figura con la suficiente autoridad para llegar y realizar una enorme limpieza que se requiere.

Hasta el momento, se tiene conocimiento de que Rüdiger tuvo una discusión con Carreras en la que se menciona la presencia de un cachetazo y el reclamo de mayor voluntad al momento de disputar los balones. Mientras que en las últimas horas se sumó un supuesto enfrentamiento a golpes de puño entre Valverde y Tchouaméni. El uruguayo salió lastimado al punto que deberá hacer reposo por 14 días por un golpe en la cabeza.

Es por ello que desde Mundo Deportivo exponen que Florentino Pérez decidió dejar de experimentar con nuevos entrenadores y apostará nuevamente a una persona con experiencia con el fin de ganar La Liga, la Copa del Rey y conquistar la UEFA Champions League en la temporada 2026/2027. Esa es José Mourinho. “Tuvieron una videollamada de aproximadamente una hora en la que el portugués le indicó una serie de condiciones para regresar”, expresa el medio europeo.

De acuerdo con los trascendidos, el actual entrenador del Benfica habría pedido un contrato con una duración de dos años para poder desarrollar una idea de trabajo. También solicitó tener un portavoz oficial para que él no tenga que dar la cara por cuestiones del club. Algo fundamental en la lista que entregó fue que busca obtener el contrato total de las decisiones deportivas y un staff técnico propio, que contaría con Arbeloa.

Otro elemento a sumar es que las pretensiones salariales serían demasiado elevadas, pero que no habría una traba desde el Real Madrid para afrontarlas. Aunque los detalles mencionados se encuentran en observación mientras se exploran otras oportunidades de cuerpo técnico. Uno de los que interesa es Jürgen Klopp, que no aseguró resultados deportivos en la primera temporada porque busca tomarse su tiempo para armar un equipo competitivo. Un permiso que este tipo de clubes no se puede permitir.

En tanto que la posibilidad de que Lionel Scaloni sea contratado como entrenador del Real Madrid estaría del todo descartada. En primer lugar, el técnico no quiere mantener negociaciones en este momento cuando el Mundial está a menos de dos meses de comenzar. Además, se debe sumar que su intención es seguir ligado a la actividad de selecciones nacionales y prefiere esperar un tiempo más antes de desembarcar en el día a día de un club.

¿Hubo o no una pelea en el vestuario?

Los trascendidos exponen que Federico Valverde mantuvo una fuerte discusión con Tchouaméni y que esto provocó que sufriera un corte en la cabeza. El parte médico difundido por el Real Madrid habla de que el volante uruguayo tendrá 15 días de recuperación; por ende, se quedará afuera de la nueva edición del clásico ante el Barcelona que se disputará el próximo 10 de mayo.

“En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió”, arrancó en un comunicado que subió a su cuenta de Instagram. “No iba a pronunciarme hasta final de temporada; quedamos eliminados de Champions y me guardé la bronca y el rencor. Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice, por eso soy al que más le apena y le entristece pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas”, culminó.