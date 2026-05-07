Crimen del peluquero en Recoleta: condenaron al compañero a 20 años de prisión

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 condenó este jueves a Abel Guzmán (45), el colorista que mató a su compañero de trabajo, Germán Medina, el 20 de marzo de 2024 en la peluquería "Verdini", ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

Por el crimen del peluquero, los jueces Javier Esteban de la Fuente, Maximiliano Dialeva Balmaceda y Marcelo Roberto Alvero sentenciaron al acusado a 20 años de prisión por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y privación ilegal de la libertad agravada por amenazas".

La condena fue cuestionada por la querella y la fiscalía general que habían solicitado prisión perpetua para el homicida durante el debate oral y público. Los fundamentos de dicha sentencia se darán a conocer a través de un escrito el próximo jueves 14 de mayo, según detalló Infobae.

Durante el juicio, declaró la madre de Medina quien apuntó contra Guzmán en diversas ocasiones. La mujer indicó que su hijo le había dicho que las clientas "se quejaban por el olor a formol que había en la peluquería" y que era utilizado por el asesino.

Este tema surgió nuevamente con la declaración de los compañeros de trabajo de Guzmán y hasta su propio jefe y dueño de la peluquería, Facundo Verdini. El estilista sostuvo que el condenado seguía usando esa sustancia en tratamientos capilares a pesar de la negativa tanto de él como de los otros empleados, ya que se trata de un producto con efectos tóxicos. Por otro lado, el hombre aseguró -sobre el momento del crimen- que Guzmán "buscaba matarlos a todos".

Qué dijo Abel Guzmán sobre el crimen del peluquero en Recoleta

El condenado también tuvo oportunidad de declarar ante los jueces y testigos. El homicida dio su versión de los hechos asegurando que cometió el crimen porque "se cegó frente a la bronca y el enojo".

Ya desde el inicio de su testimonio, Guzmán responsabilizó a Verdini por el "conflicto salarial" que habría desatado su ira, según sus propias palabras. "El conflicto económico era con Verdini, provocó todo este desmadre e hizo que terminara todo de esta manera", aseveró durante el juicio.

Sobre aquel trágico 20 de marzo, Guzmán dijo que él se dirigió al lugar con el objetivo de "arreglar su indemnización" puesto que así había acordado hacerlo con Verdini. Según el asesino, finalmente ese día la conversación con su jefe no ocurrió y luego escuchó decir a Medina que "lo iban a echar ya que tenían a otra persona de reemplazo".

Guzmán sostuvo que, a la tarde luego del cierre del lugar, agarró un arma que tenía en su locker -de acuerdo a él para protegerse de algún robo-, se acercó al hall del local donde estaban sus compañeros y los amenazó. "No se muevan o les vuelo la cabeza", gritó. Algunos segundos después, le disparó a Medina y escapó por la ventana. Tras estar 70 días prófugo, el asesino fue detenido en Paso del Rey en mayo de 2024 y, desde entonces, se encuentra preso en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.