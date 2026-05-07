El empresario Gonzalo Tanoira defendió a Milei: "Esto no es tan dramático"

El empresario Gonzalo Tanoira, vicepresidente de San Miguel Global y director del Grupo Peñaflor, respaldó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y aseguró que la situación actual "no es tan dramática". En diálogo con El Destape 1070, también habló de la inflación, el dólar, las exportaciones y el impacto del ajuste sobre distintos sectores de la economía.

En una entrevista con El Destape 1070, Gonzalo Tanoira se mostró a favor de las medidas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y consideró que la situación actual debe analizarse en perspectiva. "Esto no es tan dramático; en el pasado hubo momentos peores", sostuvo el empresario.

Tanoira también afirmó que “el presidente Milei está poniendo todo en orden” y señaló que el mandatario “heredó una situación mucho peor a la de Menem”. Además, consideró que “el gobierno hizo los cambios que tenía que hacer con mucha valentía” y aseguró que parte de la sociedad acompaña las medidas oficiales. “La gente está apoyando el ordenamiento de la economía”, expresó.

Durante la entrevista, el empresario también se refirió al clima político y económico en relación con las inversiones privadas. "La crisis de Adorni no pesa en la gente que piensa invertir", afirmó.

Asimismo, sostuvo que el empresariado no tiene una posición homogénea frente al nuevo escenario económico. "El empresariado no se mueve de manera uniforme", explicó. También señaló que "hay mucha gente que se beneficiaba con el sistema anterior" y definió el contexto actual como “un sistema de esfuerzos compartidos”.

Inflación, dólar y exportaciones

Tanoira habló además sobre la situación económica y las dificultades que enfrentan sectores vinculados a la producción y las exportaciones. "Con el dólar parado, las exportaciones tienen cada vez menos margen", advirtió.

En relación con la inflación, sostuvo que "nadie dijo que la inflación iba a terminar en determinado tiempo" y cuestionó las soluciones rápidas a los supuestos problemas económicos estructurales. "Las recetas milagrosas no existen, es como darle morfina a un enfermo de cáncer", aseguró.