Batalla pasó a la final de la Conference League con el Rayo Vallecano y se emocionó: "El fútbol por ahí nos debía algo"

El Rayo Vallecano escribió una página dorada en su historia tras vencer 0-1 al Strasbourg y avanzar a la final de la Conference League, donde se enfrentará al Crystal Palace. El gol de Alemao sentenció la serie con un global de 0-2, pero el héroe de la jornada fue el arquero argentino Augusto Batalla.

En el minuto final del encuentro, Batalla atajó un penal clave que no solo aseguró la victoria, sino que también confirmó la quinta plaza europea para España. Su intervención en el momento decisivo desató una ola de emoción que se reflejó en sus palabras posteriores. Visiblemente conmovido, Batalla declaró en Movistar Plus+: "Es un poco difícil caer de todo lo que hemos logrado, pero me siento muy feliz, muy orgulloso y muy realizado por todo conseguimos". Reconoció además las dificultades que enfrentaron como grupo: "Somos todos jugadores relativamente grandes, pasamos muchísimas cosas... El fútbol por ahí nos debía algo, aunque el fútbol no le dé nada a nadie".

El arquero no dejó de expresar su gratitud hacia quienes lo apoyaron durante su carrera, especialmente su familia y todos los que creyeron en él. Para Batalla, este momento representa la "final más importante" de su trayectoria, y lo vivió con un sentimiento profundo y sincero. En un emotivo cierre, reflexionó sobre el significado del logro para el club y su comunidad: "El barrio, el pequeño, logró llegar a un lugar donde algunos gigantes no pudieron y eso también es una satisfacción". Esta frase resume el orgullo de Vallecas, que desde su fundación en 1924 nunca había alcanzado semejante instancia europea.

Sobre la atajada decisiva, Batalla reveló su intuición: "Tenía una sensación grande de que ese penal iba a ser mío y gracias a Dios pasó. Más allá de eso, el equipo hizo un partidazo y jugamos de una manera increíble". Así, el arquero argentino se convirtió en el símbolo de una hazaña que quedará para siempre en la memoria del club y sus hinchas.