Cuánto gana un chofer de colectivo en mayo 2026: el salario que cobra

Cuánto cobran los choferes de colectivos en mayo

Los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) perciben en mayo salarios que superan ampliamente el millón y medio de pesos, luego de las últimas actualizaciones salariales acordadas en las paritarias de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). De acuerdo con el esquema salarial vigente hasta abril y que impacta sobre los haberes de mayo, el sueldo básico conformado para los conductores se ubica en $1.545.278,25.

Sin embargo, el ingreso final de bolsillo es considerablemente más elevado una vez incorporados los adicionales habituales del sector, como antigüedad, viáticos, presentismo y otros conceptos específicos de la actividad. En ese contexto, el ingreso inicial total de un chofer de colectivo del AMBA ya supera los $1.890.000 mensuales, mientras que los trabajadores con mayor antigüedad pueden superar cómodamente los $2 millones.

Cuánto cobra un chofer de colectivo según la antigüedad

La escala salarial muestra diferencias importantes de acuerdo con los años trabajados dentro de la actividad.

Según los valores actualizados:

Un chofer con 5 años de antigüedad percibe alrededor de $1.953.368 .

percibe alrededor de . Con 10 años de antigüedad , el salario asciende a aproximadamente $2.082.125 .

, el salario asciende a aproximadamente . En el caso de trabajadores con 20 años de experiencia, los ingresos alcanzan cerca de $2.295.303.

Además, el acuerdo incorporó una suma fija no remunerativa de $120.000, que se agregó al entendimiento salarial firmado inicialmente para abril.

Salarios confirmados en mayo

Desde el gremio también remarcan que dentro del básico conformado ya suele encontrarse contemplado el adicional por asistencia, mientras que algunos trabajadores perciben pluses específicos vinculados al sistema SUBE y otras tareas operativas.

Subsidios y costos del sistema de colectivos

La actualización salarial de los choferes se dio en paralelo con una nueva revisión de costos del sistema de transporte del AMBA. A través de la Resolución 16/2026, la Secretaría de Transporte aprobó los nuevos cálculos de costos e ingresos medios para los servicios urbanos y suburbanos bajo jurisdicción nacional correspondientes al período febrero-abril. La actualización contempló no solo la recomposición salarial acordada con la UTA, sino también aumentos en combustible, seguros, repuestos e insumos operativos.

En ese marco, el Gobierno nacional también fijó las compensaciones tarifarias que recibirán las empresas de colectivos del AMBA:

Febrero: $93.624 millones.

$93.624 millones. Marzo: $71.965 millones.

$71.965 millones. Abril: $73.514 millones.

A eso se suma un esquema de compensación por demanda SUBE que supera los $95.850 millones.

Cuánto cobra el chofer de colectivos

Aumentan los boletos desde mayo

En paralelo, desde el 1° de mayo volvió a subir el boleto de colectivos en el AMBA. El incremento fue del 5,4% tanto para las líneas de la Ciudad de Buenos Aires como para las de la Provincia.

Con la actualización:

El boleto mínimo en CABA pasó a $753,86 para trayectos de hasta tres kilómetros.

para trayectos de hasta tres kilómetros. En Provincia de Buenos Aires, el tramo inicial se ubicó en $918,35.

La diferencia tarifaria entre ambas jurisdicciones se mantiene desde comienzos de año, en medio de un esquema de actualización automática basado en inflación. Actualmente, las tarifas de transporte bajo jurisdicción porteña y bonaerense ajustan mensualmente por IPC más un adicional de dos puntos porcentuales.