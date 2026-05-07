En el marco de una crisis económica que atraviesa diversos sectores como salud, transporte público y educación, la semana próxima se llevará a cabo un nuevo encuentro en defensa de la Universidad Pública. Se trata de la cuarta Marcha Federal Universitaria y que tendrá lugar el martes 12 de mayo.

El reclamo es acompañado por gremios docentes y no docentes y estudiantes de todas las universidades del país. A su vez, la convocatoria es apoyada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Marcha Federal Universitaria: dónde y a qué hora es la convocatoria en CABA

La Marcha Federal Universitaria tendrá sus propias manifestaciones en distintas ciudades de la Argentina. Ahora bien, la convocatoria central se desarrollará en Plaza de Mayo a las 16h mientras que se espera que el acto central inicie cerca de las 17h.

Las universidades buscan que el reclamo tenga visibilidad frente a un gobierno nacional que elige no escuchar a la población. De hecho, esto último forma parte de las máximas de la lucha universitaria y que se vieron plasmadas en un comunicado oficial sobre la marcha de la próxima semana.

Desde la organización manifestaron que la marcha tiene el objetivo de defender la universidad pública, gratuita y de excelencia. "Ya marchamos. Ya defendimos la educación pública, gratuita y de excelencia. Y lo logramos. Juntos. Sin embargo, decidieron no escucharnos. Nadie debería estar por encima de la ley", expresaron.

Además, se refirieron al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de las autoridades nacionales. "Aún con una ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno Nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen", indicaron.

Cuándo se aprobó la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue aprobada en octubre de 2025. Sin embargo, el Gobierno no cumple con el presupuesto y las Universidades Públicas se encuentran en situación de riesgo con docentes cuyos salarios continúan congelados desde hace meses. Hace solo algunas semanas, la Justicia le exigió a las autoridades nacionales que cumplan con los artículos 5 y 6 de manera urgente para recomponer sueldos y becas estudiantiles.

En este contexto, el gobernador Axel Kicillof se reunió con rectores de universidades públicas en la ciudad de La Plata para expresar su apoyo en este reclamo. Una de las concurrentes fue Beatriz Gentile, rectora de la Universidad del Comahue, quien sostuvo que durante el encuentro se plantearon "distintos lineamientos para defender la universidad pública, ya que se trata de la defensa de un proyecto de país".