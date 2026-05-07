Yanina Latorre se fue al pasto al hablar de Thelma Fardin: “Todo lo…”

Yanina Latorre atacó a Thelma Fardín.

La confirmación de la condena contra Juan Darthés volvió a sacudir al mundo del espectáculo y generó una ola de reacciones en los medios. Después de años de proceso judicial por la denuncia presentada por Thelma Fardín, se conoció la sentencia firme que establece una pena de seis años de prisión bajo un régimen abierto.

Según trascendió, el actor deberá cumplir trabajo comunitario durante el día y regresar por las noches al establecimiento penitenciario. La resolución reavivó inmediatamente el debate público alrededor del caso y volvió a poner el foco sobre las figuras que históricamente opinaron sobre el tema.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre Thelma Fardín?

En ese contexto, Yanina Latorre sorprendió con un comentario que rápidamente generó polémica. Durante su programa en El Observador, la conductora cuestionó la manera en la que Thelma Fardín comunica públicamente distintos momentos de su historia.

“No estoy de acuerdo en toda la edición documental en el reel que subió a sus cuentas. Lo hace todo cinematográfico”, lanzó Yanina, en una frase que inmediatamente generó repercusión en redes sociales.

Pero no se quedó ahí y siguió profundizando sus críticas hacia la actriz. “El día que lo denunció, ¿se acuerdan? Sentada en un cuarto de hotel ficcionándolo con todas las feministas”, disparó al aire, apuntando directamente contra la estética y el tono de las publicaciones de Fardín.

Además, Latorre hizo referencia a otra aparición pública de la actriz vinculada a una campaña deportiva: “Después el año pasado se mostró ella entrenando con la marca de Adidas. Todo lo edita y ficciona”. Sostuvo, alimentando todavía más la controversia.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse y generaron fuertes reacciones divididas. Mientras algunos respaldaron la mirada de Yanina, otros la cuestionaron duramente por poner el foco en la forma de comunicar de la actriz en medio de un caso judicial extremadamente sensible.

La justicia le dio la razón a Thelma Fardín

Lo cierto es que la sentencia contra Darthés confirmó lo que denunció Thelma Fardín hace 8 años atrás. Pese a que al principio parecía que la justicia negaba su participación, el avanzar del caso terminó siendo favorable para la actriz y su lucha.

Figuras como Yanina Latorre siempre pusieron en duda la denuncia de Thelma y, ahora con el fallo confirmado, empiezan a criticar cosas periféricas. Siempre atacando a la víctima y dejando de lado que enfrente hay una persona sentenciada por abusar sexualmente a una chica de 16 años.