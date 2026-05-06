Cómodo y tradicional: el abrigo que se impone como tendencia para enfrentar el frío para el otoño-invierno 2026

Con la llegada del frío vuelve un gran clásico a ser tendencia: el suéter nórdico o andino. Se trata de una de las prendas más confortables para enfrentar las bajas temperaturas que regresa en la temporada otoño-invierno 2026, reinterpretada con una estética más urbana y moderna.
Inspirados en los tejidos escandinavos, los suéteres nórdicos se caracterizan por tener una base neutra y motivos geométricos, generando un estilo más tradicional que evoca lo artesanal y andino. Ya sea que tenga diseño de rombos, guardas tradicionales y hasta copos de nieve, pueden incluirse en cualquier look, garantizando comodidad y sin necesariamente perder el estilo.
Este se presenta como uno de los abrigos protagonistas en este invierno y es el "must have" de la temporada, ya que aporta calidez con mucha personalidad. La clave está en elegir el calce adecuado y saber integrarlo al outfit completo.
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Cómo combinar los suéteres nórdicos esta temporada otoño-invierno 2026
Los suéteres nórdicos se volvieron el infaltable del otoño-invierno por su estética cálida, cómoda y atemporal. Suele tener tonos neutros, tierra, azul, bordó o verde. Además de ser súper abrigados, aportan un aire relajado y vintage que combina perfecto con los looks de temporada. La clave está en equilibrar el volumen del tejido con prendas más estructuradas o básicas:
1. Look urbano clásico
Ideal para el día a día o una salida informal:
- Suéter nórdico en tonos beige y marrón.
- Jean recto azul oscuro.
- Botas de cuero marrones.
- Tapado largo camel.
- Bufanda lisa.
2. Estilo comfy de invierno
Perfecto para días fríos y planes relajados:
- Suéter nórdico oversize.
- Calza térmica negra.
- Botas tipo UGG o chunky.
- Abrigo puffer.
- Gorro de lana tejido.
3. Estilo romántico invernal
Femenino y delicado:
- Suéter nórdico pastel.
- Vestido midi liso debajo.
- Medias negras semitransparentes.
- Botas altas.
- Abrigo de paño claro.
El suéter nórdico o andino se puede sumar a looks sofisticados y mantener la comodidad (Créditos: Getty Images)
4. Look inspirado en el estilo alpino
Con una estética invernal y sofisticada:
- Suéter nórdico blanco y rojo.
- Pantalón de corderoy crudo.
- Botas acordonadas.
- Campera shearling.
- Cartera pequeña de cuero.
5. Estilo preppy moderno
Una combinación tendencia para otoño-invierno:
- Suéter nórdico corto.
- Camisa blanca con cuello visible.
- Pollera tableada midi.
- Medias altas.
- Botas altas negras.
6. Combinación monocromática
Minimalista pero con textura y personalidad:
- Suéter nórdico en tonos crema.
- Pantalón tejido o wide leg blanco.
- Tapado off white.
- Botinetas claras.
- Accesorios en tonos nude.
7. Outfit elegante casual
Para una comida, oficina relajada o salida nocturna:
- Suéter nórdico en colores oscuros.
- Pantalón sastrero negro.
- Tapado estructurado largo.
- Mocasines o botas de punta.
- Accesorios plateados minimalistas.