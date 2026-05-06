Cómodo y tradicional: el abrigo que se impone como tendencia para enfrentar el frío para el otoño-invierno 2026 (Créditos: Pinterest)

Con la llegada del frío vuelve un gran clásico a ser tendencia: el suéter nórdico o andino. Se trata de una de las prendas más confortables para enfrentar las bajas temperaturas que regresa en la temporada otoño-invierno 2026, reinterpretada con una estética más urbana y moderna.

Inspirados en los tejidos escandinavos, los suéteres nórdicos se caracterizan por tener una base neutra y motivos geométricos, generando un estilo más tradicional que evoca lo artesanal y andino. Ya sea que tenga diseño de rombos, guardas tradicionales y hasta copos de nieve, pueden incluirse en cualquier look, garantizando comodidad y sin necesariamente perder el estilo.

El suéter andino es el gran "must have" de la temporada (Créditos: Pinterest)

Este se presenta como uno de los abrigos protagonistas en este invierno y es el "must have" de la temporada, ya que aporta calidez con mucha personalidad. La clave está en elegir el calce adecuado y saber integrarlo al outfit completo.

Cómo combinar los suéteres nórdicos esta temporada otoño-invierno 2026

Los suéteres nórdicos se volvieron el infaltable del otoño-invierno por su estética cálida, cómoda y atemporal. Suele tener tonos neutros, tierra, azul, bordó o verde. Además de ser súper abrigados, aportan un aire relajado y vintage que combina perfecto con los looks de temporada. La clave está en equilibrar el volumen del tejido con prendas más estructuradas o básicas:

1. Look urbano clásico

Ideal para el día a día o una salida informal:

Suéter nórdico en tonos beige y marrón.

Jean recto azul oscuro.

Botas de cuero marrones.

Tapado largo camel.

Bufanda lisa.

2. Estilo comfy de invierno

Perfecto para días fríos y planes relajados:

Suéter nórdico oversize.

Calza térmica negra.

Botas tipo UGG o chunky.

Abrigo puffer.

Gorro de lana tejido.

3. Estilo romántico invernal

Femenino y delicado:

Suéter nórdico pastel.

Vestido midi liso debajo.

Medias negras semitransparentes.

Botas altas.

Abrigo de paño claro.

El suéter nórdico o andino se puede sumar a looks sofisticados y mantener la comodidad (Créditos: Getty Images)

4. Look inspirado en el estilo alpino

Con una estética invernal y sofisticada:

Suéter nórdico blanco y rojo.

Pantalón de corderoy crudo.

Botas acordonadas.

Campera shearling.

Cartera pequeña de cuero.

5. Estilo preppy moderno

Una combinación tendencia para otoño-invierno:

Suéter nórdico corto.

Camisa blanca con cuello visible.

Pollera tableada midi.

Medias altas.

Botas altas negras.

6. Combinación monocromática

Minimalista pero con textura y personalidad:

Suéter nórdico en tonos crema.

Pantalón tejido o wide leg blanco.

Tapado off white.

Botinetas claras.

Accesorios en tonos nude.

7. Outfit elegante casual

Para una comida, oficina relajada o salida nocturna: