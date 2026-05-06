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Cómodo y tradicional: el abrigo que se impone como tendencia para enfrentar el frío para el otoño-invierno 2026

Se trata de uno de los abrigos clásicos que se vuelve el infaltable de la temporada. Cuál es y por qué deberías tener uno.

06 de mayo, 2026 | 20.59

Con la llegada del frío vuelve un gran clásico a ser tendencia: el suéter nórdico o andino. Se trata de una de las prendas más confortables para enfrentar las bajas temperaturas que regresa en la temporada otoño-invierno 2026, reinterpretada con una estética más urbana y moderna. 

Inspirados en los tejidos escandinavos, los suéteres nórdicos se caracterizan por tener una base neutra y motivos geométricos, generando un estilo más tradicional que evoca lo artesanal y andino. Ya sea que tenga diseño de rombos, guardas tradicionales y hasta copos de nieve, pueden incluirse en cualquier look, garantizando comodidad y sin necesariamente perder el estilo. 

El suéter andino es el gran "must have" de la temporada (Créditos: Pinterest)

Este se presenta como uno de los abrigos protagonistas en este invierno y es el "must have" de la temporada, ya que aporta calidez con mucha personalidad. La clave está en elegir el calce adecuado y saber integrarlo al outfit completo. 

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Cómo combinar los suéteres nórdicos esta temporada otoño-invierno 2026

Los suéteres nórdicos se volvieron el infaltable del otoño-invierno por su estética cálida, cómoda y atemporal. Suele tener tonos neutros, tierra, azul, bordó o verde. Además de ser súper abrigados, aportan un aire relajado y vintage que combina perfecto con los looks de temporada. La clave está en equilibrar el volumen del tejido con prendas más estructuradas o básicas:

1. Look urbano clásico

Ideal para el día a día o una salida informal:

  • Suéter nórdico en tonos beige y marrón.
  • Jean recto azul oscuro.
  • Botas de cuero marrones.
  • Tapado largo camel.
  • Bufanda lisa.

2. Estilo comfy de invierno

Perfecto para días fríos y planes relajados:

  • Suéter nórdico oversize.
  • Calza térmica negra.
  • Botas tipo UGG o chunky.
  • Abrigo puffer.
  • Gorro de lana tejido.

3.  Estilo romántico invernal

Femenino y delicado:

  • Suéter nórdico pastel.
  • Vestido midi liso debajo.
  • Medias negras semitransparentes.
  • Botas altas.
  • Abrigo de paño claro.

El suéter nórdico o andino se puede sumar a looks sofisticados y mantener la comodidad (Créditos: Getty Images)

    4. Look inspirado en el estilo alpino

    Con una estética invernal y sofisticada:

    • Suéter nórdico blanco y rojo.
    • Pantalón de corderoy crudo.
    • Botas acordonadas.
    • Campera shearling.
    • Cartera pequeña de cuero.

    5. Estilo preppy moderno

    Una combinación tendencia para otoño-invierno:

    • Suéter nórdico corto.
    • Camisa blanca con cuello visible.
    • Pollera tableada midi.
    • Medias altas.
    • Botas altas negras.

    6.  Combinación monocromática

    Minimalista pero con textura y personalidad:

    • Suéter nórdico en tonos crema.
    • Pantalón tejido o wide leg blanco.
    • Tapado off white.
    • Botinetas claras.
    • Accesorios en tonos nude.

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    7. Outfit elegante casual

    Para una comida, oficina relajada o salida nocturna:

    • Suéter nórdico en colores oscuros.
    • Pantalón sastrero negro.
    • Tapado estructurado largo.
    • Mocasines o botas de punta.
    • Accesorios plateados minimalistas.
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