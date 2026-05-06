El nuevo ataque de Javier Milei al periodismo en redes.

Javier Milei está llevando adelante una contundente cruzada contra el periodismo, al cual denomina asiduamente como "basuras inmundas (95%)". Si bien no es algo que resulte particularmente novedoso, si lo es el caudal de agresividad con la que el presidente actúa contra los trabajadores de prensa, tanto en su conjunto como frente a referentes puntuales.

Un ejemplo de esto último fue Luciana Geuna, que por el informe que hizo en su programa de TN fue blanco de posteos repudiables por parte del jefe de estado, quien compartía imágenes de ella con el traje naranja y cumpliendo sentencia. Eso sin contar que se tomó de ello para cerrar durante varios días la sala de prensa de la Casa Rosada, algo inusitado para la historia argentina.

Este miércoles 6 de mayo, en tanto, volvió a disparar contra varios medios de comunicación. Si bien hizo mención de señales históricamente opositoras a su gobierno, como C5N, lo cierto es que llamó la atención que también incluyera a LN+ y TN, que en su programación usualmente hablan bien de él (algo que se redujo tras los escándalos alrededor de Manuel Adorni).

¿Qué publicó Javier Milei contra el periodismo?

En su cuenta oficial de Instagram, el jefe de gobierno publicó una suerte de historieta hecha con IA, donde una versión suya animada camina con varios libros encima ("Inflación, datos oficiales"; "PBI"; "Cuentas públicas, resultado fiscal"; "Gasto público en caída" e "Inversión y confianza") hasta una balanza que reza "realidad", con uno de los platillos vacío y marcando "datos", mientras que el otro rotulado "relato" cuenta con un gran número de micrófonos, varios de ellos con capuchones de sus respectivos canales (C5N, Canal 26, A24, TN y LN+).

El posteo de Javier Milei contra el periodismo.

Una vez llegado al instrumento, el dibujito coloca con violencia todos los tomos, generando que el artefacto se desplome hacia ese lado. El mensaje cierra con un "ciao" en una burbuja de diálogo, buscando demostrar que "dato mata relato". Ya fuera de ese mundo diegético, Milei acompañó el posteo con un "MAGA" (Make Argentina Great Again, un guiño ya usual en él al MAGA de Estados Unidos) y un "VLLC!" ("Viva la libertad, carajo", su slogan de siempre).