El empresario Daniel Vila fustigó al Milei: "Le queda poco plafón"

El empresario de medios Daniel Vila habló este miércoles con El Destape 1070 e hizo un duro diagnóstico sobre la situación política, económica y social de la Argentina, con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei y a la dirigencia política en general. Se distanció de la élite empresarial tradicional y afirmó que él no se considera parte "del círculo rojo" de la Argentina.

A lo largo de la entrevista, el empresario dueño de Grupo América describió lo que para él es su diagnóstico del panorama político actual. Advirtió sobre una creciente desconfianza social al señalar que "hay un problema entre el Gobierno y la sociedad". Y agregó: "Lo hayan votado o no están mirando con cierto escepticismo la marcha del país y de la economía".

El empresario fue aún más allá y aseguró que "el Gobierno no está pasando por su mejor momento", al tiempo que remarcó que "estamos en un situación de inestabilidad económica y política", lo cual influye en la percepción negativa que, para él, atraviesan distintos sectores: "La clase menos pudiente, la clase media y también los empresarios miran a este gobierno con escepticismo".

También señaló que por esa razón habrá una aceleración de los tiempos políticos que se vienen para el 2027. "Falta menos para la elección, yo creo que desde marzo del año que viene ya estaremos en modo electoral", afirmó.

Vila sobre el escándalo Adorni: "Generó desgaste"

El empresario se refirió al escándalo que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras revelarse las múltiples propietarios que el funcionario adquirió desde que entró a la gestión pública. "El caso Adorni es un error no forzado del gobierno porque le ha generado un desgaste", señaló Vila y cuestionó su continuidad: "Yo nunca vi un caso así, sostener a un funcionario cuando hay tanta evidencia que habla por su misma".

"No creo que Adorni sea un entretenimiento para no hablar de otras cosas. El caso Adorni nos entretiene un ratito, pero después chocamos con la realidad", explicó Vila y volvió a hacer énfasis en la situación económica. "El consumo está cayendo severamente porque no hay dinero en la calle", sostuvo.

Vila y la relación del periodismo con el Gobierno

Consultado sobre la relación entre el gobierno y los medios, Vila fue tajante: "Yo no tengo relación con el Gobierno y a mí nadie me solicitó echar a ningún periodista del grupo y si me lo hubiesen solicitado, eso jamás hubiera ocurrido". También reforzó su postura: "Jamás entregaría la cabeza de ningún periodista de mi grupo".

También cuestionó el tono del discurso público que mantiene la Rosada con el sector de prensa, frente a las agresiones verbales que el propio presidente expresó contra varios periodistas. "Encasillar a todo el periodismo con esos adjetivos calificativos no me parece saludable para la democracia ni para la imagen del Presidente". "El Presidente es el primero que debería dar el ejemplo en término de respeto, pero bueno, él tiene su estilo", afirmó Vila.

El diagnóstico de Vila sobre las elecciones y las posibilidades del peronismo

De cara al escenario electoral, planteó un panorama incierto: "La elección que viene es un gran lío porque el oficialismo tiene sus problemas, sus divisiones, sus internas y por otro lado no está claro quién será la oposición y qué hará el peronismo". En ese sentido, opinó que "Kicillof hoy tomó distancia del kirchnerismo".

"El peronismo tiene la virtud de que siempre sabe renacer de sus cenizas y me parece que esta vez no será la excepción". Y remarcó: "El peronismo tiene una capacidad de recuperación enorme".

Sobre el humor social, consideró que no habrá giros extremos y descartó las posibilidades de que haya un nuevo outsider en la política nacional. "No veo que la sociedad vaya a caminar por el sendero de Dante Gebel y no creo que vuelva por el camino del voto disruptivo". Además, fue contundente respecto a figuras del pasado: "Creo que Cristina Fernández y Mauricio Macri son etapas superadas para el país".

Sobre el final de la entrevista, Vila afirmó que "hay gente que está defraudada con esta gestión, pero tiene miedo de decirlo". Por esa razón, sostuvo: "Le queda poco plafón político este Gobierno".