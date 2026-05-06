El gobernador Axel Kicillof se refirió a la decisión política de Javier Milei de aumentar el precio de la nafta a pesar de que Argentina es un país productor. “El Presidente decidió librar su propia guerra: una guerra contra el bolsillo de los argentinos”, afirmó. El mandatario dijo que el gobierno nacional “descongeló’ el precio de las naftas y aplicó un nuevo aumento del 9%” Kicillof acusó a Milei de "librar una guerra contra el bolsillo de los argentinos” y con chicana incluida a Manuel Adorni por la "cascada" que hizo en su casa, adelantó la batalla por el 2027 al prometer que “hay otro camino y lo vamos a seguir construyendo”.

A través de un extenso posteo en sus redes sociales, el gobernador bonaerense analizó la última suba de los combustibles que definió el gobierno nacional. De esta manera, detalló que debido a la guerra en Medio Oriente “se puso presión sobre el precio del petróleo y, por lo tanto, sobre los combustibles y la nafta en particular”. Antes del inicio de los ataques contra Irán, el barril de Brent oscilaba entre 65 y 70 dólares. "Luego del inicio del conflicto, el precio casi se duplicó y hoy supera los 100 dólares”, apuntó el gobernador.

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Frente a estas circunstancias, Kicillof mencionó que “muchos países tomaron medidas para impedir que el aumento del crudo impactara en los precios de los combustibles y de la energía, y se trasladara al bolsillo de las familias y a los costos de las empresas”. Aunque no los nombró, España y Francia son algunos de los países que aplicaron distintas medidas ya sea aumentando subsidios al transporte o un "escudo tarifario" para moderar las consecuencias en el encarecimiento de insumos energéticos importados. “En esos países, el Estado —ese que Milei desprecia— intervino para evitar, o al menos atenuar, que las consecuencias de la guerra deterioren aún más la calidad de vida de sus sociedades”, achacó.

“Para Milei —a diferencia incluso de aliados como Trump, Meloni o el derrotado Orbán— el mercado lo resuelve todo y el Estado, al que considera responsable de todos los males, debe simplemente desaparecer. En los artículos teóricos del Presidente estas falsedades no hacen daño; en la realidad, son un problema gravísimo. Hay guerra, el precio del petróleo se dispara y el Estado decide no hacer absolutamente nada. Un Estado desertor que renuncia a actuar como Estado nacional”, destacó Kicillof.

Uno de los puntos centrales del reclamo radica en la gestión de los recursos propios y ahí Kicillof recordó que, gracias a la recuperación de YPF y el potencial de Vaca Muerta, el país tiene autoabastecimiento. Sin embargo, criticó que el Presidente obligue a los argentinos a pagar el combustible a precio internacional. "Milei sostiene que el petróleo extraído del subsuelo argentino debe pagarse al precio internacional, incluso en un contexto de guerra. Es decir: en Argentina terminamos pagando lo mismo que un país que no produce petróleo", explicó el gobernador.

Para el mandatario provincial, la aplicación de un nuevo aumento del 9% (que se suma a un 25% previo) es la prueba de que el Ejecutivo nacional ha decidido "librar su propia guerra" contra los consumidores locales en lugar de defender el interés nacional.

El cierre del mensaje de Kicillof no fue solo una crítica económica, sino un posicionamiento político de cara al futuro electoral. Al afirmar que “falta menos para que termine este capítulo de infamia” y asegurar que “hay otro camino y lo vamos a seguir construyendo”, el gobernador ratifica su rol como el principal referente de la oposición y el contendiente natural para la carrera presidencial de 2027.

En el marco de la interna del peronismo y el enfrentamiento directo con la Casa Rosada, Kicillof busca consolidar un armado político propio a través del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y se muestra con un discurso basado en la intervención estratégica del Estado. Con un palo para Manuel Adorni por la reciente revelación de gastos por 245.000 dólares para refaccionar su casa y entre esas obras construir una cascada, destacó que trabaja en una alternativa de poder que revierta lo que él denomina una "cascada de irresponsabilidad" gubernamental.