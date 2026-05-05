EEUU dice que el alto el fuego con Irán se mantiene pese a ataques en el Golfo

Buques en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas (Irán)

Washington dijo el martes que Irán no había violado el frágil alto el fuego en el conflicto de Oriente Medio, tras un intercambio de disparos entre ambos el día anterior, ‌cuando las fuerzas estadounidenses intentaron forzar la ‌apertura del estrecho de Ormuz.

El ejército estadounidense dijo que había destruido seis pequeñas embarcaciones iraníes, misiles de crucero y drones, después de que el presidente Donald Trump envió a la Armada a escoltar a petroleros varados a través del estrecho, en una campaña que denominó "Proyecto Libertad".

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que la operación para proteger a los buques mercantes era temporal y que la tregua, que ya llevaba cuatro semanas, no había terminado.

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"No buscamos una pelea", dijo en una rueda de prensa el martes. "En este momento, ​el alto el fuego se ⁠mantiene sin duda, pero vamos a estar muy, muy atentos".

Irán lanzó misiles contra buques estadounidenses el lunes ‌y atacó a los Emiratos Árabes Unidos, un aliado regional clave de Washington, con ⁠misiles y drones.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, ⁠dijo que las violaciones del alto de Estados Unidos y sus aliados habían puesto en peligro la navegación por el estrecho, por el que transita una gran parte del suministro mundial de petróleo y fertilizantes.

"Sabemos bien que la ⁠continuación de la situación actual es insoportable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera ​hemos empezado todavía", dijo en una publicación en las redes sociales.

El estrecho ha ‌estado prácticamente cerrado desde que Estados Unidos e Israel ‌iniciaron los ataques contra Irán el 28 de febrero, lo que ha provocado perturbaciones que han ⁠hecho subir los precios de las materias primas en todo el mundo.

Hegseth dijo que Estados Unidos había logrado asegurar una ruta a través de esta vía marítima crucial y que cientos de buques mercantes hacían cola para atravesarla.

Varios buques mercantes en el golfo informaron de explosiones o incendios el lunes, y un puerto petrolero ​en los Emiratos ‌Árabes Unidos, que alberga una gran base militar estadounidense, fue incendiado por misiles iraníes. Los Emiratos Árabes Unidos volvieron a imponer restricciones de vuelo en su espacio aéreo el martes.

Irán ha bloqueado de hecho el estrecho amenazando con desplegar minas, drones, misiles y lanchas de ataque rápido. Estados Unidos ha respondido bloqueando los puertos iraníes y organizando tránsitos escoltados para los buques ⁠mercantes.

El ejército estadounidense dijo que dos buques mercantes estadounidenses lograron atravesar Ormuz, sin precisar cuándo, con el apoyo de destructores lanzamisiles de la Armada.

Irán negó que haya habido algún cruce, aunque la naviera Maersk dijo que el Alliance Fairfax, un buque con bandera estadounidense, salió del golfo escoltado por el ejército estadounidense el lunes.

El comandante de las fuerzas estadounidenses en la región dijo que su flota había destruido seis pequeñas embarcaciones iraníes, lo que Irán también negó. Medios iraníes citaron a un comandante militar que afirmó que las fuerzas estadounidenses atacaron buques civiles y de carga, matando ‌a cinco civiles.

Irán también aseguró que había disparado tiros de advertencia contra un buque de guerra estadounidense que se acercaba al estrecho, obligándolo a dar media vuelta.

Reuters no pudo verificar de forma independiente los acontecimientos en el estrecho, y las declaraciones contradictorias de ambas partes.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo a periodistas que, desde que se anunció el alto el fuego el 7 de abril, Irán había disparado contra buques ‌comerciales en nueve ocasiones y había apresado dos portacontenedores.

Caine agregó que Irán ha atacado a las fuerzas estadounidenses más de diez veces. Sin embargo, los ataques se situaron "por debajo del umbral para reiniciar operaciones de combate a gran escala en ‌este momento".

El ministro de ⁠Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo que lo sucedido el lunes mostraba que no había una solución militar a la crisis.

Araqchi sostuvo que las conversaciones de paz avanzaban con ​la mediación de Pakistán y advirtió a Estados Unidos y a Emiratos Árabes Unidos de que no se vieran arrastrados a un "atolladero". Araqchi viajaba el martes a Pekín para mantener conversaciones con su par chino, según su ministerio.

Con información de Reuters